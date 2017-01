Strid og uenighet i fjellbygd: Skiheis står og langrennsløyper kan bli brøytet bort

For første gang på flere år har snøen dalt ned i stort monn over Oppdal, selv om mildværet har tæret noe på skiføret den siste uken.

Men i den vakre fjellbygda i Sør-Trøndelag har brøytestriden om den mest populære skiløypa havnet i retten og pløying av et jorde i Hovden bidrar til at den sentrumsnære og populære stolheisen i Hovden ennå ikke har åpnet for sesongen.

Verst står det til i Gjevilvassdalen, som er inngangsporten til Trollheimen og har noen av Midt-Norges mest populære og flotte langrennsløyper. Sjikanerende smser og naboer som nekter å snakke med hverandre er blitt en del av hverdagen etter at fem av 113 grunneiere i fjor fikk medhold i Jordskifteretten om å brøyte veien inn til Gjevilvasshytta, der den populære skiløypa har gått siden 70-tallet.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) i Oppdal.

– Traseen betyr veldig mye for oss. Det er en løype hvor små barn kan gå sin første skitur og eldre mennesker sin siste, sier ordfører Kirsti Welander (Ap) i Oppdal.

Søksmål

– Mine klienter taper leieinntekter for sine setre og mister muligheten til å ta ut skog, sier advokat Ivar Christian Andersskog som representerer de fem grunneierne som ønsker å brøyte veien.

På et ekstraordinært årsmøte foran årets sesong vedtok det lokale veilaget å stenge bommen slik at skiløyper igjen kunne kjøres på veien. Da tok advokat Andersskog på vegne av de fem grunneierne ut søksmål mot veilaget, for å se om vedtaket fra årsmøtet er gyldig. Forrige fredag startet rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett og det er ventet dom i saken mot slutten av januar. Får grunneierne medhold kan langrennsløypen brøytes bort allerede i løpet av januar.

Ifølge veilaget førte fjorårets brøyting til et tap på flere hundre tusen kroner for det lokale næringslivet, veilaget og hytteturismen.

– Det er unison stemning blant folk flest om at det bør være skispor på veien, sier styreleder i veilaget, Svein Asphaug Dørum.

Alternativ løype

Samtidig har Oppdal kommune satt i gang en reguleringsprosess hvor målsetningen er å bevare skiløypene i Gjevilvassdalen. Reguleringsplanen er klaget inn til fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Det er tragisk og merkelig at kommunen vil påtvinge skiløype på en næringsvei når det finnes muligheter for å lage alternative løypetraseer. Dette er første gang en kommune eksproprierer en helårsvei til skiløype, sier Andersskog.

Ordføreren mener en regulering av området er nødvendig for å gjøre hytteeiere trygge på hvor skiløypene vil gå i fremtiden.

– Forutsigbarhet er veldig viktig for at vi skal være attraktive som hytte- og fritidsdestinasjon, sier Welander.

Selvtråkk

Det er ikke bare om langrennsløypene de krangler. Og det er heller ikke første gang at strid og uenighet lammer alpinanlegget i Oppdal. Tidlig på 2000-tallet var det store uenigheter i Oppdal da eierne i de da to skiheisselskapene ikke klarte å bli enige om hvordan inntektene av heiskort skulle fordeles. Dette resulterte i at kundene måtte kjøpe to heiskort for å kjøre i hele anlegget. Nå dreier misnøyen seg om at heisene, som gir tilgang til den mest særegne skikjøringen ennå ikke har åpnet. Oppdal skisenter, som er eid av Romsdal-investoren Lars Wenaas, er et av Norges største målt i areal. Og det er nettopp stolheisen i Hovden-området som gir tilgang til den mest særegne skikjøringen. Likevel har disse heisene ennå ikke åpnet for sesongen. Selv om hundrevis av skikjørere har trasket opp de bratte bakkene for å kjøre ski ned, sier skisenteret at de trenger mer snø for å åpne. Trolig forblir heisene stengt til andre halvdel av januar.

– Hadde vi hatt muligheten til å åpne Hovden i morgen så hadde vi gjort det, men vi er nødt til å lage mer snø, sier daglig leder i skisenteret Arnulf Erdal, og presiserer at snøkanonene i Hovden har produsert snø i alle de timer hvor temperaturene har vært lave nok.

På jordet

Johan Schönheyder, som drev skisenteret frem til 2011 da det ble overtatt av Wenaas, mener kundene forventer at Hovdens heiser nå er i full drift. Selv om bunnstasjonen ligger lavere enn resten av anlegget og dermed krever kaldere temperaturer for å lage kunstsnø tror ikke Schönheyder været er grunnen til at Hovdenexpressen holdes stengt.

– Rent fysisk hadde det vært mulig å snølegge Hovden tidligere, men jeg vet ikke hva som er grunnlaget for prioriteringene. De har åpnet alt annet og mange kunder er nok misfornøyde, sier han.

Etter flere års tørke har store snømengder igjen falt over Oppdal. Eirik Finseth er en av dem som har nytt puddersnøen selv om favorittheisen ikke har åpnet. Foto: Martin Innerdal Dalen

Dette bestrider skiheissjefen.

– At det ikke er åpent har ingenting å gjøre med mangel av velvillighet fra skisenteret eller eierne. Vi er de første til å skjønne at jo mer vi åpner, jo flere gjester og bedre omsetning får vi, sier Erdal, som må legge nederste del av traseen i Hovden over oppløyd, dyrket mark for å nå ned til bunnstasjonen.

Før snøen kom ble denne marken pløyd opp av grunneier Hege Fjøsne. Det gjør at underlaget krever mer snø enn vanlig før traseen kan åpne.

– Jeg vil gjerne at Hovden skal være åpen så lenge driften er profesjonell. Vanligvis pløyer jeg jordene hvert fjerde år, men nå var det gått 12 år siden sist fordi jeg har ventet på at skisenteret skal grave nye grøfter og avløp, slik vi har kontrakt på. Men jeg har innsett at det aldri kommer til å skje, sier Fjøsne, som flere ganger har møtt eierne av skisenteret i forliksrådet i forbindelse med uenigheter om ulike kontrakter.

Styremedlem i Oppdal skiheiser, Kjell Vidar Myran, sier det er best for dem om pløying av jord skjer på våren.

– Det er selvfølgelig synd at grunneier velger å pløye opp hele det nederste arealet rett før vintersesongen. Det gjør at vi må lage mer snø og ta noen forholdsregler gjennom vinteren og mot vårparten. Nå fikk vi heldigvis god hjelp av naturlig snø slik at vi bare trenger noen dager til med kulde til snøproduksjon, slik at vi får åpnet Hovden på en god måte, sier Myran.