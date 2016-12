God stemning i bakken

Tidlig sesongstart har medført økning i heiskortsalg og bookinger for flere av de store alpinanleggene. Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening mener alt ligger an til en meget god sesong for bransjen. Foto: Fartein Rudjord

Til tross for mye mildvær og stengte anlegg i desember ligger alpinanleggene godt an til å sette ny omsetningsrekord.

Alpinanlegg som Voss, Skarslia, Eikedalen, Bortelid og Brokke har utsatt åpningen. Status for Bjørnestad, Hurdal, Sysendalen og Dagali like før helgen var at de håper å åpne tidlig i romjulen mens Stordalen og Glomfjord åpner godt ute i januar.

Andre lavtliggende alpinselskaper særlig langs Sør- og Vestlandskysten har bare klart å åpne deler av anleggene.

Men fra de store alpinanleggene med god høyde over havet, er tilbakemeldingene langt mer positive grunnet kulde og nær rekordtidlig åpning i starten av november.

Pluss 20–25 prosent

Norefjell melder om kraftig økning i heiskortsalget sammenlignet med i fjor (pluss 50 prosent i november) og regner med at alle heisene er åpne til jul.

Hemsedal åpnet anlegget allerede 11. november, men som en del av børsnoterte Skistar kan ikke anlegget gå ut med eksakte tall.

Alpinco, som eier anleggene i Hafjell og Kvitfjell, melder om en økning på 20 prosent i heiskortsalget og ligger også 20 prosent over fjoråret i antall bestillinger av overnatting i hytter, leiligheter og hotell.

Geilo åpnet 12. november og ligger 25 prosent foran fjoråret i heiskortsalg og har også økning i antall bookinger av overnatting.

Hovden i Aust-Agder melder om pluss 20 prosent i heiskortsalget og 25 prosent flere bookinger, mens Sirdal i Vest-Agder ligger 5–10 prosent foran sesongstarten i 2015.

Hetebølge og kalendereffekt

Andreas Smith-Erichsen er direktør i Hemsedal for Skistar og styreleder i Alpinanleggenes Landsforening.

– Vi kom veldig tidlig i gang og hadde også en periode i november med ekstremt gunstige forhold for snøproduksjon, sier han.

– Dermed har vi kunnet åpne nye heiser og nedfarter nær sagt hver uke til tross for mildværet som kom i desember.

– Men det er få fridager i julen i år?

– Ja, kalenderen er den verst tenkelige med kun én eneste fridag. Og veldig sen påske påvirker også bookingtakten, sier han.

Regnskapet siste kvartal for Skistar kom uken før jul og viser samlet for alle konsernets anlegg en liten bookingnedgang i julen.

– Så må vi ikke glemme at vi sammenligner med en fjorårssesong som var den beste noen gang. Derfor er vi godt fornøyde og håper bare vær og føre står oss bi resten av sesongen, sier Smith-Erichsen.

Ny rekord?

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i alpinanleggenes landsforening, tror det er gode muligheter for at det blir nok en rekordsesong for bransjen. Forrige sesong omsatte anleggene heiskort for nær 1,1 milliard kroner, en økning på fem prosent fra rekordsesongen 2014/2015.

– En historisk tidlig sesongstart legger et svært godt grunnlag. For flere anlegg er sesongen nærmest reddet allerede. Og jeg tror tidlig start fører til at flere kjøper sesongkort rett og slett fordi de da ser at det får veldig mye for pengene. Så blir det selvfølgelig spennende å se om mildværet påvirker folks reisemønster, sier hun.

– For det har utvilsomt vært veldig mildt de siste ukene?

– Ja, men nå synker temperaturene og det kommer nysnø mange steder. Dessuten har bransjen investert tungt i snøproduksjonsanlegg, noe som betyr at det er store mengde kunstsnø. Utfordringen er å få folk i lavlandet til å forstå at det kan være supre forhold på fjellet selv om det er tåke og varmegrader i Oslo.

– Tror du på ny rekord?

– Det er selvfølgelig tidlig å slå det fast, men den tidlige sesongstarten og det gode utgangspunktet bransjen har med hensyn til valuta med fortsatt ganske svak krone og uro og terror, ligger vi veldig godt an. Jeg opplever en veldig positiv tone i hele bransjen nå, sier hun.