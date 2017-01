Syvdobling fra Kina

Kinesiske Xuedi Dou (21) og Zhiyou Liu (22) var på en ukes norgesferie i romjulen og tok taubanen i Tromsø for å nyte utsikten. «Vi ønsket å besøke et sted hvor det er kaldt og som har snø. Det har vi ikke hvor vi kommer fra, sier jentene. Foto: Marius Fiskum

–Vi ønsket å dra til et sted hvor det er kaldt og der det er snø. Det har vi ikke der vi kommer fra, sier Xuedi Dou (21) og Zhiyou Liu (22). De kommer fra Xi’an i Kina og tok taubanen i Tromsø for å nyte utsikten i romjulen.

De studerer i henholdsvis Edinburgh og Toronto og har vært i Tromsø i fem dager før de får med seg to dager i Oslo på returen.

– Vi fant ut om Tromsø gjennom internett, men har også venner som har anbefalt oss å reise hit, sier de.

Syvdoblet

Mens antall utenlandske overnattinger på norske hoteller har økt med 24,2 prosent siden 2008, er økningen fra Kina på hele 728 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

De kinesiske studentene fant ut om Tromsø gjennom internett, men ble også anbefalt av venner å reise til Tromsø. På spørsmål om opplevelsen svarer Xuedi Dou «It’s fantastic!». Foto: Marius Fiskum

Økningen har særlig vært sterk de siste fire årene til tross for konflikten mellom Norge og Kina i kjølvannet av fredsprisen til Liu Xiaobo. Norske reiselivsaktører har tidligere fortalt DN at kinesiske reisebyråer har fått instrukser om å stanse salget av reiser til Norge, men tallene viser at det tydeligvis ikke har hatt effekt.

Og alt tyder på at veksten skal fortsette, særlig i kjølvannet av normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina som betyr at norske reiselivsaktører vil bli langt med synlige i det kinesiske markedet.

Bente Bratland Holm er nybakt reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Vi tror veksten blir like sterk i 2017 som den var i 2016, sier Bente Bratland Holm. Hun hadde sin første dag som reiselivsdirektør i Innovasjon Norge mandag.

– Altså ytterligere 40 prosent økning?

– Ja, noe sånt. Dette handler jo om at kineserne nå rører på seg for alvor. Jeg tror ikke normaliseringen med Kina vil ha så mye å si. Veksten fra Kina kommer uansett. Også våre naboland opplever kraftig økning derfra, sier hun.

I fjor foretok kineserne hele 120 millioner utenlandsreiser, ifølge China National Tourism Administration. Kina er dermed det desidert største kildemarkedet for turister i verden.

Bruker mest penger

Veksten i antall reiser til Europa var på over 20 prosent. Over 50 prosent av kineserne reiser på pakketurer, noe som forklares med at kineserne ikke har lang erfaring med å reise utenlands og derfor velger ferdigsydde turer. Men tallene viser samtidig at den individuelle turismen øker kraftig.

Det overnatter nå flere kinesere på norske hoteller enn nederlendere, franskmenn, spanjoler og italienere. Kina er nå nummer seks på oversikten over de viktigste utenlandsmarkedene for norsk reiseliv etter Sverige, Tyskland, Storbritannia, Danmark og USA.

Det som gjør kineserne ekstra interessante, er at de bruker mer penger enn noen andre nasjonaliteter.

En rapport fra Menon Business Economics, som baserer seg på tall tilbake til 2013, viser at kineserne i sum, inkludert reisen hit, i gjennomsnitt bruker 8130 kroner per døgn. Amerikanerne bruker til sammenligning 2880 kroner og tyskerne en drøy tusenlapp.

Også om en tar bort transportkostnadene/pakkeprisen, som i liten grad tilfaller norske reiselivsaktører, er kineserne på topp. De bruker i gjennomsnitt 1760 kroner per døgn på kjøp av varer og tjenester. Til sammenligning bruker tyskerne 190 kroner per døgn.

– De shopper masse og ikke minst er de veldig kulturinteresserte og besøker museer og attraksjoner som få andre, sier Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.