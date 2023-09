Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs steg 0,6 prosent de første timene av mandagens handel. Hovedindeksen var da på 1273 poeng, som er det høyeste nivået siden august 2022, og ikke veldig langt unna all-time high på 1291 poeng.

Hovedindeksen fikk en dipp i avslutningen og endte på 1267 poeng, etter en oppgang på marginale 0,08 prosent.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, lå gjennom børsdagen på like under 89 dollar fatet.

Oljeprisen har steget om lag 20 prosent siden slutten av juni og er på sitt høyeste nivå siden desember.

– Banebrytende for oljenæringen

Ekspertene trekker frem lavere produksjon fra Russland og Saudi-Arabia som prisdrivende faktorer den siste uken. Spørsmålet er nå om Saudi-Arabia vil forlenge produksjonskuttet på en million fat ut oktober.

– I september skal Saudi-Arabia produsere ni millioner fat, mens det vanligvis er ti, og nå burde vært elleve. Hvis Saudi-Arabia fortsetter med produksjonskutt gjennom oktober, er det klart at oljeprisen skal drives oppover, sier SEBs råvaresjef, Bjarne Schieldrop.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB (Foto: Per Thrana) Mer...

Med dagens priser ser Schieldrop ingen tegn til at den amerikanske skiferoljeproduksjonen øker. Dermed ligger mye til rette for at Opec+ skal kunne styre markedet som det selv vil, uten frykt for tap av markedsandeler.

– Dette er banebrytende for oljenæringen. Skiferoljen har vært smertefull for globale oljemarkeder siden 2014. Det har ødelagt profitten og vært en tragedie, men nå har Opec full kontroll. Russland og Saudi er nå gutta på haugen som styrer showet, sier Schieldrop.

Opec Opec står for the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Formålet med organisasjonen er å samkjøre landenes petroleumspolitikk og sikre balanse i prisene i verdens petroleumsmarkeder.

Medlemsland: Algerie, Angola, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Republikken Kongo, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Venezuela.

Grunnlagt i 1960 av de fem opprinnelige medlemslandene Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela.

De siste årene har kartellet samarbeidet tett med land utenfor organisasjonen, i det som kalles Opec+. Opec+ består av Opec-medlemmene, pluss ti andre land, der det største er Russland.



Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeetterspørselen vil nå nye høyder dette året, totalt over 102 millioner fat daglig. Også IEA advarer om et marked som kan bli enda strammere utover høsten.

– Finansielle investorer trodde oljeprisen skulle rett ned fordi rentene er høye og veksten avtar. De trodde ikke på dype Opec-kutt, men det er det man har fått, og nå kjører man et globalt underskudd på to-tre millioner fat daglig. Det reflekteres av amerikanske lagertall, sier Schieldrop.

Svak måned

Oslo Børs kan trenge drahjelp fra oljeprisen, for september har historisk sett vært den svakeste måneden på Børsen. I snitt har september levert en negativ avkastning på 1,7 prosent siden 1996, ifølge Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

– Det har definitivt vært den svakeste måneden. Det gjelder både Norge, USA og globalt. Hvis du tror på at sånne ting gjentar seg, skal du ikke eie aksjer nå, sier Næss.

Skulle Schieldrop få rett i at oljeprisen blir liggende på 85–90 dollar de neste årene, har Børsen mer potensial, mener Næss.

Investeringsdirektør og forvalter i Nordea, Robert Næss. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

– Mest sannsynlig ja. Equinor og Aker BP har en ganske betydelig andel av verdiene på Oslo Børs, og 90 dollar er nok litt over der estimatene ligger, sier Næss.

Næss' fond satser nå på Wilh. Wilhelmsen Holding, Aker BP, Sparebank 1 Midt-Norge, Olav Thon Eiendomsselskap og Itera.

Kina-opptur

Det var frisk oppgang ved de asiatiske børsene natt til mandag. I Hongkong steg den ledende Hang Seng-indeksen over to prosent, etter nye signaler fra Kina om at det vil komme lettelser for å få fart på den økonomiske aktiviteten.

Det var de skadeskutte kinesiske eiendomsselskapene som sto bak det meste av oppgangen. Country Garden steg 12 prosent etter at selskapet landet en avtale med kreditorene. Evergrande Group steg fem prosent.

De amerikanske børsene holder stengt mandag som følge av Labor Day.