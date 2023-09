Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsun opplyser om permitteringsvarselet i en pressemelding. Der åpner Norsun-ledelsen med å vise til at handelsblokkadene i USA medfører at kinesiske produkter omrutes til Europa, der de selges for «for ekstremt lave priser».

Tross at selskapet nylig sikret seg 53 millioner euro (610 millioner kroner) i midler fra EUs innovasjonsfond, har et dramatisk prisfall i Europa gjort at man nå midlertidig må legge ned produksjonen.

– Det er en veldig beklagelig situasjon som har oppstått raskt og utenom vår kontroll. Jeg beklager at dette igjen rammer våre hardt prøvede ansatte i Årdal, sier fabrikksjef Anders Søreng.

De ansatte ble informert om avgjørelsen onsdag ettermiddag. Fabrikken i Årdal har rundt 100 ansatte, opplyser hovedtillitsvalgt Bodil Nordnes ved Norsun til NTB. Av disse er det tolv personer som ikke blir berørt, sier Norsun-direktør Erik Løkke Øwre til Bergens Tidende.

