Da Chat GPT ble introdusert for verden i høst, florerte det med spekulasjoner om hvorvidt kunstig intelligens etter hvert vil gjøre advokatarbeid overflødig. Det store spørsmålet var om roboten fint kunne løse de samme problemene mye raskere.

Nå har flere advokatfirmaer kartlagt verktøyet. Fire av de største advokatfirmaene i Norge som DN har snakket med, er alle kritiske.

– Når vi stiller rent faglige spørsmål, har vi erfart at Chat GPT finner på dommer, personer og rettskilder som aldri har eksistert. Hurtigheten og innpakningen gjør at svaret kan høres veldig overbevisende ut, men ofte er det ren fantasi, sier managing partner Geir Sviggum i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Én ting er imidlertid advokatfirmaene DN har snakket med enige om: Kunstig intelligens (KI) er kommet for å bli, og om få år vil flere advokatoppgaver overtas av intelligente verktøy som Chat GPT.

Rent oppspinn

I mars i år ble det kjent at GPT-4 besto New York bar exam, det vil si prøven man må ta for å kunne praktisere som advokat i delstaten New York i USA.

Verktøyet blir åpenbart smartere og smartere, men per nå er mye av det Chat GPT produserer rent oppspinn, ifølge Geir Sviggum i Wikborg Rein.

En konkret test hos Wikborg Rein viste hvor galt det kan gå.

Da en ansatt i firmaet spurte Chat GPT om «regningsprinsippet», som handler om entreprenørens rett til å få dekket risiko, fortjeneste, direkte og indirekte kostnader, lød svaret:

«Regningsprinsippet i norsk rett refererer til det grunnleggende prinsippet om at ingen skal kunne straffes uten at handlingen er definert som straffbar i lov. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov, § 96».

Det Chat GPT rent faktisk definerte var «legalitetsprinsippet», som begrenser statens inngrep i borgernes rettigheter. Staten kan for eksempel ikke pålegge folk karanteneplikt uten hjemmel i lov.

– Dagens språkmodeller gjetter sannsynligheten av ord. Den har egentlig ikke kunnskap om jus, sier partner Rune Opdahl i advokatfirmaet Wiersholms team for teknologi og immaterialrett.

Retningslinjer

Stoler man blindt på Chat GPT kan man altså få seg noen ubehagelige overraskelser.

Av den grunn har fire av de største advokatfirmaene i Norge innført retningslinjer for bruk av Chat GPT. I Bahr får ansatte teste verktøyet, men ikke ta det i bruk i advokatarbeidet. Wiersholm iverksetter for tiden en AI-strategi for hvordan ansatte skal bruke verktøyet.

Advokatfirmaene Thommessen og Wikborg Rein har lagt ned generelle retningslinjer om at Chat GPT ikke skal brukes i det faglige arbeidet. Ansatte oppfordres derimot til å utforske verktøyet, men en tommelfingerregel er at sensitiv informasjon som man ellers ikke kan snakke åpent om, skal holdes utenfor Chat GPT-systemet.

Advokatfirmaet Schjødt er det eneste av de fem største advokathusene som ikke har svart på DNs henvendelse.

Ta over 300 mill. jobber

I mai hadde advokatfirmaet Wikborg Rein besøk av Harvard-professor David Wilkins som skulle snakke om globale megatrender, herunder Chat GPT og inntoget av kunstig intelligens. Professoren åpnet seminaret med å spørre GPT om hvor mange arbeidsplasser i advokatbransjen den tror kommer til å gå tapt som følge av kunstig intelligens.

Om ikke veldig konkret, svarte roboten at opptil 300 millioner arbeidsplasser innen profesjonelle tjenester ville kunne gå tapt globalt.

Advokatene DN har snakket med, er enige i at de mest komplekse advokatoppgavene ikke vil bli overlatt til en robot.

– Jeg tror det blir en kraftig reduksjon i de enkleste og mest repetitive oppgavene som særlig de yngste advokatene i en organisasjon gjør. Bruk av teknologi har allerede ført til en slik reduksjon, og trenden vil skyte ytterligere fart med kunstig intelligens, sier Sviggum i Wikborg Rein.

Han fortsetter:

– Samtidig ser vi en markant økning i etterspørsel etter andre og mer avanserte tjenester. Dette gjelder strategisk rådgivning i en verden preget av eksplosiv regelutvikling, i tillegg til jus knyttet til data og teknologi.

Når to selskaper slås sammen eller et selskap kjøper et annet, krever dette en voldsom dokumentgjennomgåelse for å sikre at alt er på stell. Tidligere har det ført til mye manuelt advokatarbeid som teknologien allerede har redusert behovet for. Dette mener Sviggum GPT-teknologien et stykke på vei vil overta.

Opdahl i Wiersholm mener Chat GPT allerede er ganske god på de enkle oppgavene, og at den i nær fremtid vil kunne overta mer komplekse oppgaver. Det vil endre advokatenes hverdag, og for noen mer enn andre.

– De som gjør litt repeterende relativt enkle oppgaver vil nok få et problem.

– Kommer AI til å ta over jobbene til advokater?

– Det korte og enkle svaret er nei. Kunstig intelligens vil supplere advokater på samme måte som at teknologi har vært et hjelpemiddel. Advokater som tar i bruk AI vil også være de beste advokatene. Det er kombinasjonen mellom menneske og AI som er den beste, og ikke AI alene, svarer Opdahl.

Tross sine mange feil, tar ansatte ved flere av advokatfirmaene DN har snakket med aktivt i bruk Chat GPT.

I Wiersholm bruker ansatte Chat GPT blant annet til å utarbeide og forbedre tekst. Wikborg Rein og Thommessen opplyser at verktøyet foreløpig brukes til å utarbeide forslag til presentasjoner, taler og eposter.

– Mange bruker det til å få et førsteutkast som man kan begynne å skrive på. Den kan også hjelpe med argumentasjonen, ved at man kan spørre den om å argumentere på en bedre måte eller argumentere for motsatt syn, forteller digital chief officer Trine Melsether.

Hun har ansvar for digitalisering og innovasjon i Norges andre største advokatfirma, Thommessen.

Selv om dagens Chat GPT ikke er egnet til å bistå med jusen, holder advokatfirmaene øyene åpne for nye programmer som bygger på GPT-teknologien.

– Det er noe vi ser på. Det er kommet masse verktøy som er koblet mot Chat GPT eller som kobler seg til advokatfirmaenes egen kunnskapsbase. Vi ser mulighetene i det, sier Melsether.

Satser på egen AI-bot

I Bahr er det blitt satt ned en prosjektgruppe som jobber aktivt med AI, der gruppen ledes av Bahrs Digital Program Manager Joachim Edin. De har nylig gjennomført en «mulighetsstudie» derover 60 AI-verktøy er kartlagt og utforsket.

– Vi utvikler vårt eget AI grensesnitt som blir tilgjengelig i løpet av august for alle advokatene, sier Edin.

Grensesnittet vil blant annet inneholde en chatbot bygget på OpenAI sin GPT teknologi, som ansatte kan ta i bruk for å stille enkle juridiske og generelle spørsmål. Det utforskes også hvordan chatboten kan trenes på intern data, for å bli bedre i stand til å svare på mer komplekse juridiske spørsmål.

– Det blir som en Chat GPT, bare i Bahr-versjon. Tanken er at vi da har kontroll på dataflyten, og kan ivareta personsikkerhet og sensitiv informasjon, uten å risikere «skyggebrukere» som sitter og bruker Chat GPT, sier Edin og fortsetter.

