– Dette kan være omdømmekritisk for selskapene det gjelder. Vil jeg som forbruker være kunde hos et advokatfirma som utnytter arbeidstagerne? Nei, det vil jeg ikke, sier Rosmari Johnsen, fungerende avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

Foto: Ingun A. Mæhlum