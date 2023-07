Artikkelen fortsetter under annonsen

I slutten av mars kunne LO-leder Peggy Hessen Følsvik juble. Da lovet regjeringen å avskaffe ordningen Følsvik tidligere har omtalt som moderne slaveri.

– Avviklingen av au pair-ordningen er en stor seier for et anstendig arbeidsliv, sa Følsvik.

– Jævlig bra jobbet av regjeringen, repliserte Fellesforbundet-leder Jørn Eggum til VG.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundet leder Jørn Eggum har uttrykt begeistring for nedleggelsen av au pair-ordningen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Men til tross for at ordningen skal bort, er den ikke fjernet med et pennestrøk. Første steg er en offentlig høring der organisasjoner og privatpersoner kan si sin mening om saken.

DN har lest høringssvarene som har kommet inn. De viser at langt fra alle er enige med LO-lederen:

«Dessverre er det alltid noen, som ikke forstår og utnytter andre mennesker. Dessverre skjer dette i mange bransjer. Skal vi da legge ned alt det, som ikke fungerer?? Nei!», skriver Karina Wolff, som har sendt et høringssvar på vegne av aupairagent.no.

«Urettferdig å demonisere»

Det store flertallet av høringssvarene er skrevet av anonyme avsendere, eller er kun signert med fornavn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et slikt svar kommer fra Mathilde, som synes det er «leit å høre» at ordningen avvikles.

«Hvis politikerne tror au pairene blir behandlet dårlig i Norge ville jeg tatt en tur til Dubai og sett hvordan andre kulturer behandler sine maids og nannyer. Her snakker vi minimum 12 timers arbeidsdager med ansvar for flere barn, lage alle måltider til hjemmeværende mødre og barn, vaske hus og i de muslimske hjem, kokkelere utallige måltider gjennom hele Ramadan. Jeg vet mange som ønsker seg til Norge istedenfor å arbeide under disse vilkårene i Midtøsten.»

«Det er urettferdig å demonisere au pair-ordningen som en måte for de rike å utnytte de fattige», skriver en annen anonym innsender.

Et tredje anonymt svar, skrevet av en kvinne som omtaler seg selv som «Konsernsjef», sier at familiens au pair ble provosert av regjeringens politikk.

«Vi fortalte 'Anna' at regjeringen skal avskaffe Aupair-ordningen og at de synes det er moderne slaveri. For å være helt ærlig så oppfattet jeg at hun ble ganske provosert og lei seg. Hun er ikke noe offer», skriver kvinnen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Videre lister hun opp positive opplevelser familiens au pair har hatt i Norge.

«Hun er en sterk, selvstendig kvinne som har klart å skaffe seg en mulighet til å oppleve Nordlys, svenske kjøttboller og Tivoli i Danmark. Hun har også opplevd det skandinaviske familielivet med en vertsmamma som er Konsernsjef og som har fortalt henne jevnlig at hun må stå opp for seg selv (for i familien hennes i Filippinene er det mennene som kommer først og som prioriteres) og at hun kan få til alt hun vil hvis hun virkelig vil og prøver alt hun kan.»

«Au pair, move!»

Flere av høringssvarene er skrevet av personer som oppgir at de selv er au pairer. Her er svarene delte, men flere beskriver negative opplevelser fra oppholdet i Norge.

«Some host families treat au pairs like a slave. We do everything (taking care of kids, cleaning the house and helping with guests) with a low salary», skriver en au pair som har signert som Rattana.

«Jeg er sterkt enig i kanselleringen av Au Pair-programmet. Jeg er au pair i Norge», skriver en annen.

En tredje au pair forteller om sitt opphold hos «en velstående og respektert vertsfamilie med flere barn». Hun skriver at tiden i Norge var forferdelig, med lite mat og en familie som behandlet henne som en tjener. I høringssvaret beskriver hun et arrangement der vertsfamilien hadde invitert flere gjester. En av gjestene skulle ta et bilde, men au pairen sto i veien.

«Istedenfor å bruke mitt navn som gjesten hadde fått vite tidligere og be meg pent om å flytte så sa gjesten 'au pair, move!'».

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas hjelper au pairer i Norge. Caritas ønsker en mer nyansert debatt, og viser i sitt høringssvar til at flere av au pairene ønsker å utvikle, ikke avvikle ordningen.

Lara Isabel Tuduri Berg er seniorrådgiver i Caritas au pair senter. Caritas mener debatten om au pairer er unyansert. (Foto: Elin Høyland) Mer...

«Caritas har først og fremst vært opptatt av å fremme au pairenes stemme som vi opplever har vært fraværende i denne debatten. Blant annet argumenterte 462 nåværende og tidligere au pairer for at regjeringen heller burde beholde og forbedre ordningen gjennom et opprop i fjor.»

UNE advarer mot gråmarked

Geografisk befinner de fleste au pairene seg i og rundt Oslo. Av totalt 1102 au pairer i fjor, jobbet 869 av dem i Oslo eller Viken, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har uttalt at «de fleste som har au pair, bor i eller rundt storbyene. Mange av dem bor i noen av landets dyreste boligområder.»

En anonym innsender, som beskriver seg selv som en mor i en helt vanlig familie, reagerer kraftig på statsrådens beskrivelse.

«Jeg ble sjokkert over arbeidsministerens uttalelse om at au pair-ordningen brukes til å skaffe billig arbeidskraft i hjemmet», skriver småbarnsmoren i sitt høringssvar.

En lege, som ifølge høringssvaret «ikke bor på Oslos vestkant», mener avviklingen av aupair-ordningen vil skape et klasseskille.

«Jeg er overbevist om at avviklingen av au pair ordningen vil påvirke en stor andel helt vanlige familier, mens de rike vil kunne fortsette å hente EØS-borgere for 'au pair jobber'.»

Lignende advarsler kommer fra Utlendingsnemnda. Nemnden behandler både søknader om å få ha au pair, samt klagesaker fra au pairer, og presiserer at avskaffelsen av ordningen er et politisk spørsmål de ikke skal mene noe om:

«Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at det allerede eksisterer internettsider/nettsamfunn hvor privatpersoner i Norge søker etter personer/utlendinger som kan utføre tjenester i eller i tilknytning til hjemmet 'på siden' av tillatelsessystemet. En avvikling av au pair-ordningen vil muligens kunne føre til at bruken av slike tjenester brer seg.»

86 prosent fra Filippinene

I flere av høringssvarene legges det vekt på at kulturutveksling utgjør en viktig del au pair-ordningen. Statistikk fra Utlendingsdirektoratet viser at denne kulturutvekslingen først og fremst foregår mellom to land: Norge og Filippinene.

De siste ti årene har totalt 9818 personer blitt innvilget som au pair i Norge. Hele 8430 av disse, tilsvarende 86 prosent, kommer fra Filippinene.

Den samme statistikken viser en nedgang i saker der vertsfamilier blir utestengt fra au pair-ordningen. Etter en topp i 2020 med 43 vedtak om utestengelse, sank sakene til 11 i 2021 og 9 i fjor. Totalt har Utlendingsdirektoratet fattet 131 slike vedtak siden 2014.

Flere av høringssvarene påpeker at noen få familier ødelegger for alle andre.

«Ja, det er noen som har utnyttet denne ordningen og de menneskene som kommer hit for å oppleve norsk kultur, men å avskaffe hele ordningen på grunn av dette er en dårlig og kortsiktig løsning. Det blir som å løse trafikk dødsfall med å forby biler», skriver Sean Billington.

En annen person, som bare kaller seg Geir, mener det er «mange positive synergier» ved å beholde au pair-ordningen.

«Den følgende analysen viser at det er betydelige økonomiske og sosiale fordeler med å beholde ordningen sammenlignet med avvikling. Siden 2016 er det registrert mislighold (tillatelse inndradd) i 2,3 % av innvilgede kontrakter», skriver Geir, som lister opp kompetanseoverføring til au pairer, småbarnsforeldres tidsklemme og overføring av midler til au pairens hjemland som eksempler.

LO ser ingen slike positive synergier.

«Familier som behøver hjelp i huset for å få hverdagen til å gå i hop, er velkommen til å ansette slik hjelp.»

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.