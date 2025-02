Konsernsjef i Bane NOR Thor Gjermund Eriksen før et møte med Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i januar. Møtet handlet om julens store togstans. Thor Gjermund Eriksen var konsernsjef i Bane Nor i om lag halvannet år.

Foto: Gorm Kallestad/NTB