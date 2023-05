Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to dager med forhandlinger 3. og 4. mai med henholdsvis Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) ble det brudd i årets tariffoppgjør i finans, melder Finans Norge.

Bruddet kan medføre streik fra starten av juni.

– Vårt tilbud om sentralt tillegg var i tråd med frontfagsoppgjøret og etterfølgende oppgjør i privat sektor. Vi er skuffet over at Finansforbundet har valgt å bryte forhandlingene. Samtidig må vi konstatere at partene trenger bistand fra Riksmekleren for å løse dette, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge.

I en pressemelding fra den største foreningen for de ansatte, Finansforbundet uttaler forbundsleder Vigdis Mathisen:

– Vi valgte å bryte forhandlingene da arbeidsgiverne viste liten vilje til å forhandle om innretningen på rammen i oppgjøret. Avstanden var for stor.

Finansforbundet opplyser at det vil bli varslet plassoppsigelse for 20.000 ansatte i finans – i hovedsak i bank og forsikring.

– Rigid holding

Finansforbundet, som organiserer omkring halvparten av de ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter, skriver i pressemeldingen at de har møtt en «rigid holdning» fra arbeidsgiversiden om hvordan oppgjøret skulle fordeles innenfor rammen på 5,2 prosent.

– Det var stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis til alle sentralt eller via lokal pott i bedriftene. Finans Norge ville ha mest mulig til lokale lønnsoppgjør. Det var uakseptabelt i en tid med høy prisvekst og renteoppgang, uttaler Mathisen i meldingen fra Finansforbundet og viser til prisstigningen i samfunnet og renteøkningen som argumenter for økt lønnspåslag.

Arbeidstagersiden viser videre til at banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak fikk et overskudd på 115 milliarder kroner i fjor.

– Å bryte forhandlinger er ikke noen lett beslutning. Vårt forhandlingsutvalg har lagt en helhetsvurdering til grunn. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, uttaler forbundslederen.

