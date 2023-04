Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ble behandlet som en dritt. Jeg har vært gjennom en del ting som jeg ikke i mine villeste drømmer hadde trodd min arbeidsgiver skulle utsette meg for, sa Petter Hauger-Johannessen i Oslo tingrett.

55-åringen er Elisabeth Bull Daaes ekskjæreste og leder i dag avdelingen for aksjehandel i Europa i Oljefondet (Head og Equity trading Europe.) Sammen med fire medarbeidere styrer han all aksjehandel for Oljefondet i Europa, samt enkelte vekstmarkeder.

Dette er saken Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae krever også at en undersøkelse om en mulig interessekonflikt skal slettes fra personalmappen hennes.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

Torsdag var det hans tur til å fortelle sin side av arbeidskonflikten i rettssal 369. Hauger-Johannessen ga tydelig uttrykk for at han var opprørt og skuffet over Oljefondets håndtering av saken.

– Oljefondet skal være en proff organisasjon, men har opptrådt amatørmessig, sa han.

Oljefondet vil ikke kommentere Hauger-Johannessens vitneforklaring.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere en ansatts vitnemål i saken, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt til DN.

– Gjengjeldelse etter varsling

Elisabeth Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics). Hun har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Oljefondet begrunner omplasseringen med arbeidsmiljøet er uforsvarlig for både Bull Daae og hennes kolleger og avviser alle påstander om diskriminering på grunn av kjønn.

I sin vitneforklaring startet Hauger-Johannessen med å snakke om kjæresteforholdet. De to avdelingslederne begynte å treffe hverandre i 2018. De ledet hvert sitt team, men jobbet på samme avdeling. (tradingavdelingen) Derfor opplyste de to raskt sin overordnede sjef om relasjonen. Under pandemien bodde de og jobbet under samme tak.

Etter hvert som forholdet utviklet seg våren 2020, tok de et nytt møte med sjefen. Her signaliserte de at de var åpne for å søke seg til andre stillinger, men trengte å vite hvor stor avstand Oljefondet mente de måtte ha til hverandre først.

– Jeg sa at jeg var villig til å flytte på meg og foreslo en konkret stilling. I mine øyne hadde det hjulpet situasjonen, sa Hauger-Johannessen.

Mangeårig leder i Oljefondet Elisabeth Bull Daae saksøker Oljefondet for ugyldig oppsigelse og krav om likelønn. Den tidligere kjæresten hennes, Petter Hauger-Johannessen (bak til venstre), snakker med advokat Sigurd Knudtzon før han skal vitne.

Bull Daae takket til slutt ja til et vikariat på 18 måneder for å få litt avstand mellom dem. Som DN tidligere har omtalt, mistrivdes hun i jobben og følte seg presset ut av stillingen sin.

Mulig interessekonflikt

Da Bull Daae skulle tilbake til den gamle jobben, begynte Oljefondet å undersøke om det var interessekonflikter inne i bildet på bakgrunn av forholdet til Hauger-Johannessen. Dette mener de to avdelingslederne at de ikke ble gjort kjent med. Hauger-Johannessen reagerer på at de ikke fikk komme med tilsvar (kontradiksjon) og føler seg dypt krenket over fremgangsmåten til Oljefondet.

– Jeg synes det er ganske sterkt at arbeidsgiver setter i gang en prosess mot folk som har jobbet der i 20 år uten å si ordentlig fra på forhånd, sa han i retten.

Han viste til at undersøkelsene ble startet i august. Først i september fikk han og Bull Daae fikk vite om prosessen. På et møte med hr mener de saken ble beskrevet som en etterforskning.

– Jeg forventer ikke at min arbeidsgiver skal sette i gang etterforskning mot meg hvis jeg ikke har gjort noe kriminelt, sa han i retten.

– Kan du ha misforstått ordet investigation, ville Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon vite:

– Nei. Vi har engelsk som arbeidsspråk og jeg har jobbet der i 20 år. Jeg har også bodd i England, svarte Hauger-Johannessen.

– Motparten mener de brukte ordet vurdering?

– Det er feil. Jeg snakket med en person som hadde engelsk som morsmål, svarte 55-åringen.

– Nå må dere slutte

Kort tid etter møtet hvor Hauger-Johannessen og Bull Daae ble opplyst om at kjæresteforholdet ble undersøkt, valgte de å avslutte forholdet.

– For oss begge er jobben en stor del av livet. Elisabeth Bull Daae sto i en situasjon med mye støy og press. Vi fant ut at vi ikke hadde fundamentet til å være kjærester, men vi kunne fortsatt være kolleger og venner, sa han i retten.

Dagen etter bruddet informerte han sjefen om at de hadde flyttet fra hverandre.

Men ledelsen i Oljefondet var i tvil om bruddet var reelt og fortsatte undersøkelsene. Når Hauger-Johannessen fikk vite dette, tok han på nytt kontakt med sjefen:

– Jeg sa; Hva i helvete er det du driver med? Nå må dere slutte med dette her. Jeg ville snakke med den som ledet etterforskningen, men det ville han ikke opplyse om, sa Hauger-Johannessen.

Han følte at undersøkelsene gikk utover hans jobbsikkerhet.

– Jeg følte jeg hang og dinglet uten å vite hva som skjedde, sa Hauger-Johannessen i retten.

– Oljefondets plikt

Oljefondets advokat Jan Fougner mente i sitt innledningsforedrag at arbeidsgiver hadde en plikt til å undersøke forholdet mellom Bull Daae og Hauger-Johannessen nærmere.

Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae, i forgrunnen, saksøker Oljefondet for ugyldig oppsigelse og lønnsdiskriminering. Oljefondets advokat Jan Fougner i retten.

– Banken har rett og plikt til å sørge for at det ikke foreligger mulige rollekonflikter internt. Dette var ingen «hemmelig etterforskning av hennes privatliv», slik Bull Daae hevder, men en legitim vurdering, sa Fougner i retten

Fougner mener Oljefondet var i sin fulle rett til å undersøke forholdet mellom Bull Daae og Hauger-Johannessen til tross for at de to hadde gjort det slutt.

– De tenkte at nå var problemet løst. Men en relasjon er ikke en beslutning. Emosjonene vil jo være der, sa Fougner.

Under vitneforklaringen til Hauger-Johannessen ville Fougner vite om motivasjonen for bruddet var å avslutte undersøkelsene av rollekonflikten slik at Bull Daae skulle få tilbake sin gamle jobb.

– Jeg har redegjort for hva jeg mener. Vi ble satt i en situasjon hvor vi ikke var mulig å gå videre. For emosjonelt var det ødelagt, sa Hauger-Johannessen.

Fougner fortsatte:

– Du kunne søkt jobb et annet sted. Hvorfor tok ikke du det ansvaret når du så hvordan Elisabeth Bull Daae hadde det? Hadde ikke det løst hennes situasjon?

– Dette skjedde midt i pandemien og hele Norge var i lockdown. Jeg er over 50 år gammel og sier ikke opp jobben min uten å ha noe å gå til – men jeg har vært ute og kikket, sa Hauger-Johannessen.

– Så på det som en gjengjeldelse

Etter å ha fått endelig avklart at kjæresteforholdet var avsluttet, ombestemte Oljefondet seg og Bull Daae fikk gjeninntre i sin gamle stilling. Dette fikk de to avdelingslederne vite i november. Men konflikten var på ingen måte løst, ifølge Hauger-Johannessen.

55-åringen mener han ble fratatt arbeidsoppgaver som følge av konflikten. På et møte med sjefen fikk Hauger-Johannessen vite at det globale ansvaret for den elektroniske aksjehandelen skal overføres til en kollega i New York. Dette var en oppgave Hauger-Johannessen hadde ved siden av å lede all aksjehandel i Europa.

– Sjefen startet begrunnelsen med å si at dette var for å få en større avstand mellom Elisabeth Bull Daae og meg. Det reagerte jeg på. Det var jo slutt mellom oss. Jeg trodde vi var ferdige med dette, sa Hauger-Johannessen i retten.

Han sa i retten at han opplevde endringene i arbeidsoppgaver som en gjengjeldelse.

– Det var en ren vingeklipping. Jeg så på det som en gjengjeldelse, fordi jeg hadde laget bråk.

Han ble sykmeldt i en kort periode:

– Jeg er en person med en robust psyke, men følte at jeg ikke klarte å gjøre jobben.

Fikk ikke lønnsopprykk

Når det var klart for årets lønnssamtaler, sa han i retten at han først hverken fikk økt bonusramme eller lønnsøkning.

– Jeg var den eneste i gruppen som fikk null i lønnsforhøyelse. Det aksepterte jeg naturligvis ikke.

Saken havnet hos Trond Grande, som nå er nestleder i Oljefondet.

– Til slutt fikk jeg det jeg rent rammemessig hadde krav på, men jeg følte det var et slag trynet, fortsatte Hauger-Johannessen.

Ba partene finne en løsning

Etter flere dager med opprivende og følelsesladde vitnemål appellerte sakens dommer Lili Noelle Sverdrup til partene om å løse saken utenfor rettssalen. Hun minnet partene om at det ikke var for sent med et nytt forsøk på forlik, selv om tidligere initiativer ikke hadde nådd frem.

– Villigheten til å prøve på nytt kan endre seg. Jeg tar det opp som en påminnelse til dere om at det er ikke for sent å prøve, sa Sverdrup.

Sverdrup påpekte at de økonomiske kostnadene er store og at en dom ikke vil løse konflikten mellom partene.

– Den er en stor belastning for alle. Dette er ikke noe retten kan løse opp i, sa hun.

Åpen krangel i retten

Forslaget fra dommeren resulterte i munnhuggeri mellom advokatene til partene. Fougners umiddelbare respons var at det ikke lenger var mulig for banken å snu, uten at Bull Daae slutter i jobben sin.

– Banken har prøvd å løse denne saken lenge. Nå har vi blitt tvunget til å ta denne konflikten. Det er ikke aktuelt å inngå en frivillig løsning. Det eneste vi er villige til, er å droppe kravet i omkostninger, sa han.

Knudtzon fyrte tilbake:

–Denne side har anstrengt seg meget til å finne frem til en ordning. De løsningsforslagene vi har kommet med har ingen betydning for banken. Det er manglende fleksibilitet fra Norges Bank som er en hovedårsak til at det ikke har kommet til en ordning og at vi sitter her, sa Knudtzon.