Onsdag var det Framnes' tur til å fortelle sin versjon av konflikten som er blitt spilt ut i retten de siste ukene. Framnes begynte å jobbe med Elisabeth Bull Daae i samme avdeling i 2011, og i 2017 ble han hennes sjef. I hans vitneforklaring fortalte Framnes at Bull Daae hadde en lederstil som kunne slite på teamet. I perioden 2017–2020 hadde Bull Daae fem ansatte innom teamet. Av disse sluttet fire, og en person fikk en ny stilling i fondet.

– Bull Daae er utrolig flink til å finne detaljer og gjøre analyser, men folk følte det ble litt for intenst. Det har til tider vært vanskelig, sa Framnes.

Saksøkt arbeidsgiver

Elisabeth Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics). Hun har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Oljefondet begrunner omplasseringen med arbeidsmiljøet var uforsvarlig for både Bull Daae og hennes kolleger og avviser alle påstander om diskriminering på grunn av kjønn.

Krevende kjæresteforhold

Elisabeth Bull Daae ble i 2018 kjæreste med en annen leder på avdelingen, Petter Hauger-Johannessen som leder Oljefondets aksjehandel i Europa.

Framnes fikk spørsmål fra Oljefondets advokat Jan Fougner om hvordan det var å håndtere relasjonen internt.

– Det var krevende å vurdere om to personer på samme avdeling kunne være i et forhold. Det rådet jeg fikk fra hr, var at konflikten var der uansett, og det var nesten enklere å håndtere en potensiell interessekonflikt hvis de begge er ledere, sa Framnes.

Han understrekte at Oljefondet har strenge regler for hvor tett personer som er i et kjæresteforhold kan jobbe sammen.

– Hvordan håndterte du den potensielle interessekonflikten forholdet innebar, spurte Fougner om:

– Vi ble enige om å overføre noen oppgaver til meg blant annet beregningen av grunnlaget for bonuser, slik at Bull Daae ikke var involvert i prosessen.

Forholdet begynte å skape en del sladder i gangene og reaksjoner fra kolleger som ikke synes forholdet var akseptabelt.

Framnes fortalte også at Bull Daaes daværende kjæreste Petter Hauger-Johannessen av og til opptrådte som Bull Daaes våpendrager i konflikter.

– Det var blant annet en person som var en konflikt med Elisabeth. Hun opplevde å bli konfrontert med dette av Petter. Det synes jeg var ugreit, sa Framnes.

Hauger-Johannessen sier til DN at han ikke kjenner i det Framnes sier om at han opptrådte som våpendrager for Bull Daae.

Den tidligere lederen til Elisabeth Bull Daae, Emil Framnes, hilser på Bull Daae før han skal vitne i søksmålet hun har anlagt mot Oljefondet.

Ville gi Bull Daae muligheter

For å få avstand til Hauger-Johannessen, takket Bull Daae ja til et 18 måneders vikariat. Framnes fortalte i retten at han var opptatt at hun kom inn i et område hvor hun fikk brukt sine faglige egenskaper. Som DN tidligere har omtalt, mistrivdes hun i jobben og følte seg presset ut av stillingen sin.

– Ble hun lurt eller presset inn i vikariatet, ville advokat Fougner vite:

– Det kjenner jeg meg ikke helt igjen i. Vi visste det kom til å komme nye endringer i organisasjonen. Målet var å gi henne en god mulighet.

Etter hvert som forholdet utviklet seg våren 2020, tok de et nytt møte med sjefen. Her signaliserte de at de var åpne for å søke seg til andre stillinger, men trengte å vite hvor stor avstand Oljefondet mente de måtte ha til hverandre først.

– Jeg så ikke for meg at Bull Daae skulle komme tilbake til sin gamle jobb. Vi diskuterte andre muligheter, sa Framnes.

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon ville vite hvorfor ikke Framnes var mer engasjert i arbeidet med å gi Bull Daae nye jobber:

– Jeg var ganske sikker på at hun ville få en jobb hun søkte på. Derfor tok jeg situasjonen med ro, sa Framnes.

Men Bull Daae ville tilbake til sin gamle stilling.

– Jeg oppfattet det som et pressmiddel for at hun skulle få andre muligheter, sa Framnes.

Oljefondet bestemte seg for å undersøke om det var interessekonflikter inne i bildet på bakgrunn av forholdet til Hauger-Johannessen. Dette mener de to avdelingslederne at de ikke ble gjort kjent med. De reagerer på at de ikke fikk komme med tilsvar (kontradiksjon) og føler seg dypt krenket over fremgangsmåten til Oljefondet.

– Det var ikke noe hemmelighold knyttet til dette. Alle er kjent med regelverket, sa Framnes.

Han mente det aldri var satt i gang en etterforskning av paret.

– Jeg fortalte mange ganger at det var en helt ordinær undersøkelse, fortalte han.

Full konflikt

Ifølge Fougner gikk Bull Daae til harde angrep på Framnes som hun gjennom mange år hadde hatt et nært og støttende forhold til. Hun mente sjefen mobbet henne, ifølge Fougner. Bull Daae ble etter hvert sykmeldt.

Utover våren og sommeren 2022 påsto Bull Daae at hun ble syk av å arbeide med deg, og hun ønsket heller ikke alenemøter med deg, fortsatte Fougner.

– Jeg fikk beskjed om at hun ville ha verneombudet til stede. Hun indikerte at hun ikke ville ha møter med meg uten andre til stede.

Situasjonen bedret seg ikke. Oljefondet bestemte seg for å omplassere Bull Daae for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø både for henne og andre involverte. Til og med dialog om helt ordinære arbeidsoppgaver var umulig. Bull Daae var mer opptatt av å få beklagelse og at interne dokumenter skulle slettes.

– Ting ble veldig vanskelig. Jeg leder en stor avdeling. Det er 28 personer, noen sitter i Singapore, mens andre sitter i New York. Jeg opplevde at prosjekter stoppet opp på grunn av konflikten, sa Framnes.

– Jeg har sett at Bull Daae ble påvirket og det har gått innpå meg. Det tok bort litt av arbeidsgleden, fortsatte han.

– Usikkerhet i organisasjonen

Torsdag var det Oljefondets nestleder Trond Grandes tur til å fortelle sin rolle i konflikten. Grande fortalte at mange av de ansatte i Oljefondet har spørsmål om søksmålet og den pågående rettssaken, som har vært en fire uker lang skittentøyvask for åpen scene.

– For meg er det viktig å finne ut hva en slik sak gjør med arbeidsmiljøet vårt, sa han i retten.

Grande fortalte at rettssaken og medieoppslagene har skapt en del usikkerhet i organisasjonen.

Det bildet som er tegnet media er ikke et bilde vi kjenner oss igjen i eller hvordan en arbeidsplass skal være, sa Grande.

Intern melding til ansatte

Etter at Petter Hauger-Johannessen i sin vitneforklaring 27. april sa han hadde blitt behandlet som en dritt av ledelsen, la Nicolai Tangen ut en melding til alle ansatte på intranettet.

– Vi jobber hver eneste dag for å sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø hvor vi behandler hverandre med respekt. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som er tegnet av oss i DN, skrev Tangen og informerte om at han skulle vitne i saken.

Etter at Petter Hauger-Johannessen i sin vitneforklaring 27. april sa han hadde blitt behandlet som en dritt av ledelsen, la Nicolai Tangen ut en melding til alle ansatte på intranettet.

– Vi jobber hver eneste dag for å sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø hvor vi behandler hverandre med respekt. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som er tegnet av oss i DN, skrev Tangen og informerte om at han skulle vitne i saken.

Oljefondssjefen la til at både han og andre i ledelsen er tilgjengelige hvis ansatte har behov for en prat.