I rettssal 369 i Oslo tingrett får offentligheten et sjeldent innsyn i en fullstendig fastlåst arbeidskonflikt i Oljefondet. Beskyldningene hagler begge veier.

De neste 18 dagene skal retten ta stilling til anklager om mobbing, trakassering, kjønns- og lønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse.

– Denne saken vil vise at det på innsiden av Oljefondet ikke er like godt arbeidsmiljø i alle henseende, sa Bull Daees advokat Sigurd Knudtzon.

I sitt innledningsforedrag retter han knallhard kritikk mot ledelsen i Oljefondet for ikke å ta tak i arbeidsmiljøproblemene før det var for sent.

– Det sies at å lede en kunnskapsbedrift, er som å gjete villkatter. Det stilles store krav til å lede mennesker. Konflikten skyldes ukvalifisert ledelse, sa Knudtzon:

– Den viktigste lederjobben er å ordne opp i situasjonen, når noe har gått galt eller er i ferd med å gå galt. Så, hvorfor har denne saken og arbeidssituasjonen til Elisabeth Bull Daae blitt trigget til å bli en rettskonflikt, spurte Knudtzon i retten.

Videre undret han seg over hva som er årsaken til at det gikk så forferdelig galt med Bull Daaes arbeidssituasjon.

– Dette er ikke bare et juridisk spørsmål, men også et organisasjonspsykologisk og organisasjonssosiologisk spørsmål, mente Knudtzon.

Fastlåst konflikt

Elisabeth Bull Daae er mangeårig leder i Oljefondet med doktorgrad i matematikk. Hun mener hun ble ulovlig omplassert mot sin vilje, bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone, ifølge Knudtzon.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel («Head of trading analytics»).

Bull Daae mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

– Hvem tør varsle om vanskelige personalmessige saker i Nbim, når man registrerer hvordan Bull Daae er blitt behandlet av ledelsen, sa Knudtzon i retten.

Oljefondet mener på sin side at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering eller kjønnsdiskriminering.

– Misfornøyd med arbeidsoppgaver

I innledningsforedraget dro Knudtzon tiden tilbake til sommeren 2020, da konflikten begynte å rulle. Bull Daae fikk et 18 måneders midlertidig engasjement som faglig rådgiver. Hun begynner ganske raskt å undre seg over arbeidsoppgavene.

– Bull Daae var naturlig nok misfornøyd med arbeidsoppgavene, som kun i marginal grad var av faglig karakter. Hun ble satt til å gjøre strøoppgaver, som for eksempel å sørge for kontorplasseringer, sa Knudtzon.

Senere viste det seg at den vikarierende stillingen var avviklet som en del av en omorganisering etter at Nicolai Tangen tiltrådte som sjef.

– Det blir ikke Elisabeth Bull Daae informert om. Først senere ble det avdekket at stillingen som faglig rådgiver faktisk var avviklet, sa Knudtzon.

Kjæresteforhold under lupen

Så startet Oljefondet å undersøke om Bull Dae kunne få tilbake lederjobben. Bakgrunnen var at hun var kjæreste med en annen leder i Oljefondet. Denne relasjonen hadde de informert sine ledere om.

– Undersøkelsen ble holdt hemmelig for Bull Daae og den mannlige kollegaen. De fikk dermed heller ikke anledning til å uttale seg, sa Knudtzon i retten.

Han mener undersøkelsen var unødvendig, og at Oljefondet brøt menneskerettsloven, personopplysingsloven og arbeidsmiljøloven.

– Bull Daae erfarte at flere kolleger endret holdning til henne og stilte spørsmål om hun virkelig skulle tilbake i stillingen som «Head of Trading Analytics». Det var åpenbart at det var en lekkasje her fra de som kjente saken, sa Knudtzon i retten.

Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae saksøker Oljefondet for usaklig oppsigelse.

I november ombestemte ledelsen i Oljefondet seg, og avsluttet undersøkelsene, fordi relasjonen mellom Bull Daae og den andre lederen tok slutt. Samtidig opplevde Bull Daae at arbeidsmiljøet forverret seg.

– Hun opplevde krenkende episoder fra mannlige kolleger, uten at ledelsen eller HR-avdelingen «tok tak i» den vanskelige situasjonen, sa Knudtzon i retten.

– Uvelkommen på seminar

Videre fortalte Knudtzon at Bull Daae i november ikke fikk delta på et seminar hvor avdelingen hennes skulle diskutere planer for 2022. Hun ble sykmeldt. I januar 2022 skulle hun starte i den gamle lederjobben sin, men hun ble gradvis mer og mer usikker på om hun kom til å få jobben tilbake, sa Knudtzon.

– Forholdet mellom Bull Daae og hennes to ledere oppover i systemet var på det tidspunktet blitt meget anstrengt, sa Knudtzon.

Høsten 2022 fikk Bull Daae beskjed om at hun må starte i en ny stilling i Oljefondet, som hun mener har en annen karakter og er dårligere betalt enn lederstillingen hun hadde. Oljefondet begrunnet omplasseringen med Bull Daaes helsesituasjon som følge av det dårlige arbeidsmiljøet.

– Norges Bank bestemte at Bull Daae skulle omplasseres for å skape avstand til hennes sjef i en periode, sa Knudtzon.

– Krevende medarbeider

På rettens første dag fikk Norges Banks advokat Jan Fougner kun gi en kort innføring i Oljefondets versjon av saken. Han tegnet et bilde av Bull Daae som en forsmådd, lettkrenkelig og krevende medarbeider som også tidligere har kommet på kant med sine kolleger og ledere.

– Dette er historien om en ressurssterk arbeidstager som har kommet i enorme vanskeligheter med sin arbeidsgiver hele to ganger, sa Fougner i retten.

Han viser til en annen arbeidskonflikt som skjedde for 15 år siden da Knut Kjær var oljefondssjef.

– Hun mente hun ble behandlet som en sekretær, sa Fougner.

Også den gangen skal Bull Daae opplevd at hun ble forbigått og trakassert, og varslet ledelsen om det hun mente var en ukultur på arbeidsplassen.

– Da HR-sjefen kom med blomster på døren, fikk hun kastet dem etter seg, sa Fougner.

Høsten 2008 ble det forhandlet om en sluttpakke, men så normaliserte arbeidsforholdet seg, ifølge Fougner.

Han forteller at banken har forsøkt å hjelpe Bull Daae, men at det denne gangen har vist seg umulig.

– At Bull Daae ikke har latt seg hjelpe denne gangen kan banken ikke holdes ansvarlig for, fortsatte han.

Bull Daees advokat Knudtzon poengterte i sitt sluttinnlegg at det ikke er Bull Daae som er et arbeidsmiljøproblem i denne saken:

Bull Daae opplever at oljefondet har innledet en langt mer aggressiv linje etter søksmålet og følger nå en strategi om at det er hun som er den krenkende part, uttalte han i retten.

Han mener påstanden om at Bull Daae har kastet blomster er ren løgn.

– Dette er ren løgn. At Fougner ruller opp en 15 år gammel sak av en helt annen karakter er i seg selv en trakassering, tordnet han.

– Avviser alle anklager

Først neste uke er det Fougners tur til å holde sitt innledningsforedrag. Men i sluttinnlegget avviser Oljefondet og dets advokat alle påstander om trakassering eller brudd på arbeidsmiljøloven.

– De forhold som er påberopt som trakasserende i denne saken, er – hverken alene eller samlet – av en slik karakter at de nærmer seg terskelen for trakassering eller utilbørlig opptreden etter arbeidsmiljøloven, skriver advokat Jan Fougner i sluttinnlegget på vegne av Oljefondet.

Krangler om lønn

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger. Derfor omfatter søksmålet mot Oljefondet og Norges Bank krav om likelønn ti år tilbake i tid.

– Etter å ha fått innsyn i lønnsopplysninger ser vi at lønnsdiskrimineringen ikke bare har vært et anliggende for Bull Daae, men en systematisk diskriminering av kvinner på dette nivået, som ikke tas med i Norges Banks statistikker, sa Knudtzon i retten.

Dette er saken Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae krever også at en undersøkelse om en mulig interessekonflikt skal slettes fra personalmappen hennes.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

Norges Bank avviser i sitt sluttinnlegg alle anklager om lønnsdiskriminering, og mener det er gode grunner til at flere mannlige kolleger får mer i lønn enn Bull Daae.

– Når Bull Daae ikke tjener det samme som de hun sammenligner seg med, skyldes det at hun utfører et helt annet arbeid enn disse, eller andre individuelle og kjønnsnøytrale forhold, skriver Fougner.

Han mener stillingene Bull Daae sammenligner seg med hovedsakelig er av høyere verdi enn de stillingene Bull Daae har hatt, og at erstatningskravet på over 16 millioner kroner bygger på feil beregninger.

– Uansett er lønnsforskjellene lovlige, da de bygger på en individuell, saklig og objektiv lønnsfastsettelse, skriver Fougner.

