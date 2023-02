Artikkelen fortsetter under annonsen

I Elkjøps butikk på Slependen i Asker er det få kunder midt på dagen.

– Her jobber det rundt 70 ansatte, sier Elkjøps HR-sjef, Jan Erik Aaserød.

I januar ble det kjent at elektronikkjeden Elkjøp skal redusere personalkostnadene med 12 prosent og at noen butikker ville bli avviklet. Totalt har konsernet 11.000 ansatte i Norden hvorav rundt 4000 medarbeidere jobber i de rundt 150 norske butikkene.

I desember ble det kjent at Elkjøp Nordic i første halvdel av det avvikende regnskapsåret 2022/2023 fikk et driftsresultatet på 22 millioner kroner i første halvår, ned fra 672 millioner kroner året før. Årsaken til resultatnedgangen er ifølge ledelsen svak krone, lavere etterspørsel og høye varelagre.

– Blir det da rundt 400 ansatte som mister jobben i Elkjøp?

– Vi har ikke full oversikt, men jeg regner med at antallet blir over 200. Målet er å komme i havn med prosessen i løpet av februar.

– Men holder det?

– Vi gjør dette for å være rustet i en tøffere tid fremover. Pengene sitter ikke så løst hos kundene som tidligere, sier Aaserød.

Tekno-gigantene nedbemanner og Elkjøp med dem. Jan Erik Aaserød – HR-sjef på Billingstad.

Store tekno-kutt

Elkjøp selger varer som det nå etterspørres mindre av – blant annet pc-er og smarttelefoner. Både det globale salget av pc-er og smarttelefoner faller sterkt.

Ifølge analysebyrået Gartner falt pc-salget i verden med 28,5 prosent i fjerde kvartal mot samme periode i fjor. I rene tall kjøpte forhandlerne inn til sammen 65,3 millioner pc-er i fjorårets siste tre måneder mot 91,3 millioner datamaskiner i samme periode året før. For hele fjoråret er nedgangen i salget på over 16 prosent.

Også salget av smarttelefoner er nedadgående. I fjerde kvartal falt salget med 18 prosent i fjerde kvartal, til nesten 297 millioner enheter, ifølge analyseselskapet Canalys. For hele året falt smarttelefonsalget med 12 prosent.

Det globale pc-salget til forhandlerne falt med 28,5 prosent i fjorårets tre siste måneder sammenlignet med samme periode året før. Verst gikk det utover Acer (bildet)- som hadde en nedgang i salget på 41,2 prosent, ifølge Gartner.

Apple klarte å stå imot nedgangen av salget av smarttelefoner i fjerde kvartal, blant annet takket være Iphone 14 som ble lansert i høst.

Apple går mot strømmen og kan vise til et salg på over 230 millioner Iphoner i fjor. Det er en ny rekord.

– Smarttelefonprodusentene har slitt i en vanskelig makroøkonomisk situasjon gjennom 2022. Fjerde kvartal er det verste kvartalet på et tiår, sa analytiker Runar Bjørhovde hos det internasjonale analyse- og rådgivningsselskapet Canalys i januar.

I Norge er trenden den samme.

– Vi ser en nedgang i salget i nesten alle kategorier spesielt etter Black Friday både for hvite- og brunvarer, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

Også innholdsleverandørene merker lavere etterspørsel. Siden november i fjor har tekno-gigantene varslet følgende nedbemanning:

Amazon: 18.000 ansatte

Alphabet: 12.000 ansatte

Meta: 11.000 ansatte

Microsoft: 10.000 ansatte

Salesforce: 8000 ansatte

Disney+: 7000 ansatte

Dell: 6650 ansatte

IBM: 3900 ansatte

Spotify: 600 ansatte

Men noen selskaper velger annen strategi enn nedbemanning. Intel velger å kutte de ansattes lønn med mellom fem og 25 prosent.

Også mobiloperatørene Telenor og Telia har på nyåret varslet nedbemanninger på til sammen 270 ansatte.

«Skal være aktive»

Elkjøps hr-sjef, Jan Erik Aaserød, understreker at de tilbyr incentiver for å hindre ansatte å bli passive i prosessen.

– Vi har lagt opp til at ansatte skal være aktive og selv ta litt ansvar for den situasjonen og finne ny jobb, og gir hurtigbonus på en månedslønn til dem med over fem års ansiennitet og to månedslønner til dem med over 10 års ansiennitet, sier Aaserud.

– Har noen klart å finne seg ny jobb allerede?

– Ja.

– For oss er det viktig at man sikres en viss trygghet i perioden man er uten jobb, sier Elkjøps HR-sjef, Jan Erik Aaserød om tilbudet de gir.

Aaserød legger til at de som har jobbet i selskapet i mange år som berøres av kuttene uansett får en ekstra månedslønn utover det de har krav på, og slipper arbeidsplikt i oppsigelsestiden. De med kort ansiennitet kan få en lojalitetsbonus så lenge de står i jobb og yter god kundeservice ut oppsigelsestiden.

– Man kan maksimalt få utbetalt totalt fire måneders lønn. Det gjelder de som har over 10 års ansiennitet som rammes av nedbemanningen, ser hun

– Hvor mange slutter frivillig?

– Rundt 70 prosent av dem som rammes, har signert fratredelsesavtaler. De som skaffer seg jobb nå kan få utbetalt hele summen med engang. Det betyr at de kan gå på dagen og få pengene med engang hvis de ønsker det.

Han legger til at også ansatte tilbys nye jobber i konsernet.

– Vi tilbyr jobber som blir ledige i selskapet basert på at vi har utført en kompetansekartlegging hvor vi benytter kompetanse, prestasjon, sosiale forhold og ansiennitet.

God prosess

Konserntillitsvalgt Eirik Hultgren Olsen i Elkjøp synes nedbemanningsprosessen er ryddig og god.

– Man gjør en grundig fordeling og tar hensyn blant annet til sosiale forhold. Elkjøp gir en ekstra månedslønn til de som finner seg ny jobb fort. Som ett incentiv for å komme seg fort ut i jobb igjen slik at man ikke blir sittende hjemme, sier Hultgren Olsen.

Konserntillitsvalgt Eirik Hultgren Olsen i Elkjøp er fornøyd med nedbemanningsprosessen.

– Markedet står i ro. Da er det ikke noe rart at det gjøres tiltak, legger han til.

41-åringen har jobbet i Elkjøp siden 1998.

– Når vi snakker med kundene er de opptatt av det totale utgiftsbildet og det tar lengre tid å få gjennom en handel enn tidligere.

«Kan virke motiverende»

Partner Jimmy Johansen i hr- og konsulentselskapet Mercer har jobbet over 20 år med blant annet lønn og arbeidslivsvilkår. Han ser både fordeler og ulemper med Elkjøps bonus-tilbud.

– Det kan virke motiverende for noen å være aktiv i arbeidsmarkedet og slik at de kan få hele beløpet på engang dersom de får seg ny jobb raskt. Men det er jo en form for sluttpakke når alle kan få ekstra månedslønn utover det de har krav. Jeg er litt usikker på om jeg ser fordelen med det, sier Johansen.

Han mener at for ansatt som blir berørt kan det være mer nyttig å få hjelp av arbeidsgiver ved at et rekrutteringsbyrå hyres inn for å hjelpe medarbeiderne til å finne nye jobber.

Elkjøp arrangerer også jobbsøkerkurs.

– Det inneholder hjelp til cv og forberedelser til jobbintervjuer. Dette fasiliteter vi selv og har gode erfaringer med, sier hr-sjef Aaserød.

Elkjøp skal også kutte antall butikker, men butikken på Slependen står er ikke på den listen.

– Vi har nedlagt to butikker. En i Skien, hvor Elkjøp hadde to butikker. Samtlige ansatte som ble berørt fikk tilbud i vår butikk på Bamble. I Østfoldhallene i Fredrikstad legger vi ned butikken. Vi hadde to Elkjøp-butikker i gangavstand som lå fire til fem minutter fra hverandre, sier Elkjøps HR-sjef, Jan Erik Aaserød.

