Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er meglingsmann Kurt Eriksson som sier at Musk har grepet direkte inn i konflikten.

– De får ikke inngå noen avtale. Det er en ordre fra Elon Musk. Det svenske selskapet har ingen handlingsfrihet, sier Eriksson til Dagens Industri.

Fagforbundet IF Metall har streiket i fire uker, og flere LO-forbund har sluttet seg til aksjonen.

Partene har ikke formelt truffet hverandre siden 6. november da forhandlingene kjørte seg helt fast. Tirsdag denne uken tok meglingsmann Eriksson kontakt med Teslas juridiske kontor, men dette førte ikke til noen fremgang.

– Det er liksom ingenting å snakke om siden beskjeden fra Tesla er at de ikke får skrive under en tariffavtale og IF Metall samtidig krever nettopp en slik avtale. Handlingsfriheten til det svenske selskapet er høyst begrenset, slik jeg har forstått det, sier Eriksson.

Slik gikk det da DNs reporter gikk «all in» i kjendisjakten Elon Musk dukket opp på ONS i Stavanger mandag morgen. 01:59 Publisert: 29.08.22 — 12:30

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.