Det prestisjetunge konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) gjør et sjefsbytte i Norge. Børge Kristoffersen går av som sjef for konsulentgigantens norgeskontor.

– Det å lede BCG Oslo er noe jeg har gjort med stor stolthet. Det er blitt en stor del av hverdagen min, sier Kristoffersen til DN.

Den nye sjefen er den mangeårige konsulentpartneren Odd Arne Sjåtil. Begge har vært i konsulenthuset siden 2005. Kristoffersen har vært sjef i Norge siden 2017.

– Jeg ønsker at vi skal fortsette å utvikle oss, men ved å bygge på det fundamentet vi har. Og så tror jeg det er viktig at vi klarer å være relevante i de store omstillingsprosessene i samfunnet, sier den ferske norgessjefen.

Sjåtil tar over som sjef 1. januar.

Kristoffersen blir i BCG, men skal nå ha diverse lokale og internasjonale lederroller, blant annet lederrollen i BCGs energiteam i Norden. Han er sikker på at Sjåtil er rette person til å ta over.

– Denne rollen kunne ikke havnet i noen bedre hender, sier Kristoffersen, som forteller at Sjåtil har vært en av hans nærmeste rådgivere gjennom de seks årene i lederstolen.

Fortsatt vekst

Under Kristoffersens ledelse har BCG vokst stort i Norge.

Børge Kristoffersen, partner i BCG.

– Det er et faktum at vi har øket teamet med rundt ti prosent i året, sier den avtroppende norgessjefen.

Som DN tidligere har skrevet, opplever konsulentbransjen globalt tøffere tider, etter flere år med sterk etterspørsel. Lavere kundeetterspørsel, samt høyere priser har bidratt til et stemningsskifte i bransjen.

Kristoffersen sier imidlertid at BCG i Norge fortsatt opplever god etterspørsel og vekst.

– Vi kommer til å ha betydelig vekst i 2023 også, sier han.

I fjor hadde BCG i Norge en omsetning på over 960 millioner kroner – en økning på nesten 200 millioner fra året før. Resultat før skatt endte på 65,4 millioner kroner i 2022.

Kristoffersen hadde en inntekt på 26 millioner kroner i 2022, noe som gjør ham til en av de best betalte konsulentene i landet.

Ikke nok mange kvinner

BCG har 25 partnere, og bare to av dem er kvinner.

Påtroppende sjef Odd Arne Sjåtil sier han vil jobbe for å få flere kvinnelige partnere.

– Kvinneandelen i partnerskapet er for lav. Det er noe vi jobber veldig bevisst med, rekrutteringen nå er ganske balansert. Kvinneandelen blant de yngre konsulentene og blant prosjektledere er god, og mye høyere enn det vi har på partnernivå, forteller han.

Fra venstre Børge Kristoffersen partner i BCG og Odd Arne Sjåtil partner i BCG. Kristoffersen forteller at han kommer til å bruke mer tid i andre lederroller i og utenfor Norge.

Samtidig sier han at det ikke er noe som skjer over natten.

– Vi kommer til å trenge litt tid for å modne frem partnere av de yngre vi har. Vi er ikke der vi ønsker å være ennå, sier Sjåtil.

Ifølge ham er et av tiltakene for å få flere kvinnelige partnere et mentor-tilbud for kvinner.

– Vi må sikre at de kvinnene vi har, har gode forbilder å forholde seg til. Vi ser også på muligheten for å rekruttere mer erfarne kvinner. Men vi er ikke der vi ønsker å være.