Artikkelen fortsetter under annonsen

– Min sjef var litt glad i damene. Han misforsto noen signaler fra en av de kvinnelige prosjektlederne, sa Elisabeth Bull Daae.

I første del av sin partsforklaring fortalte hun om den første arbeidskonflikten som skjedde da Knut Kjær var sjef i Oljefondet.

Det er ikke Kjær anklagene fra Bull Daae rettes mot, men hennes daværende leder. Metoo-episoden var en av flere episoder som gjorde at hun kom på kant med vedkommende.

– Det skjedde på et arrangement hvor det ble drukket litt. Han sto foran henne og sa hva han hadde lyst til å gjøre med henne når hun fikk av seg klærne. Det endte med at hun løp ut av rommet, sa Bull Daae i retten.

For første gang får retten høre Bull Daae fortelle sin versjon av arbeidsmiljøet i Oljefondet og bakgrunnen for søksmålet. Bull Daae anklager Oljefondet for kjønns- og lønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse.

– Det ble ryddet opp. Sjefen min ble etter hvert flyttet internt, fortalte Bull Daae i retten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljefondet sier det aldri har hørt om episoden Bull Daae referer til.

– Vi har aldri hørt om dette før, og det har heller ikke daværende hr-leder. Episoden det henvises til er aldri varslet til hr eller nevnt for daværende hr-sjef, sier Oljefondets kommunikasjonssjef Line Aaltvedt til DN.

– Ulovlig omplassert

Elisabeth Bull Daae er mangeårig leder i Oljefondet med doktorgrad i matematikk. Hun mener hun ble ulovlig omplassert mot sin vilje, bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone.

Dette er saken Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae krever også at en undersøkelse om en mulig interessekonflikt skal slettes fra personalmappen hennes.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel («Head of trading analytics»).

Bull Daae mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Elisabeth Bull Daae krever over 16 millioner i erstatning. Mandag ga hun sin partsforklaring og svarte på spørsmål fra sin advokat Sigurd Knudtzon. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Oljefondet mener på sin side at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten og at det ikke har forekommet trakassering eller kjønnsdiskriminering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Varslet om forhold

I første del av Bull Daaes partsinnlegg var den første arbeidskonflikten et hovedtema. Bull Daae hadde på den tiden stillingen som business manager, og hadde blant annet ansvaret for å godkjenne regningene til ledere. Etter hvert ble forholdet til sjefen hennes mer og mer anstrengt:

– Han begynte å legge taxiregninger på pulten min. Jeg reagerte på det. Det var ikke min oppgave å skrive hans reiseregninger. I tillegg fikk jeg regninger som ikke var spesifiserte, og som jeg ikke ville godkjenne, til hans irritasjon. Det skapte en viss anstrengt stemning.

I en revisjonsrapport beskrev denne sjefen henne som sekretær.

– Jeg sa at dette ikke var greit og tok det opp med hr, fortsatte Bull Daae.

Hun fortalte at sjefen begynte å straffe henne for å være vanskelig. Våren 2006 ville ikke sjefen gi henne rett til ti dagers avspasering fortalte Bull Daae i retten.

– Jeg hadde to små barn. Den ene var fire år, den andre skulle begynne på barneskolen. Mannen min reagerte. Hvordan skulle vi få kabalen til å gå opp?

Til slutt valgte hun å søke om å få 50 prosent permisjon i fire måneder, fra august til desember, for å få logistikken til å gå opp på hjemmebane.

– Forbigått

På forsommeren 2006 ansatte hennes daværende sjef en ny person som tok over flere av Bull Daaes arbeidsoppgaver. Bull Daae fortalte i retten at hun reagerte på dette: I august fant hun også ut at sjefen hadde sagt at hun hadde anbefalt denne personen.

– Jeg følte han hadde brukt mitt navn til å få ansettelsen gjennom, sa hun i retten.

Bull Daae reagerte også på at den nye lederen var en bekjent av sjefen. Stillingen var heller ikke utlyst etter reglene.

– Dette var det ikke bare jeg som reagerte på, sa Bull Daae.

– Vingeklippet

Etter over ett år med konflikt, ble Bull Daae mer og mer fortvilet over sin egen arbeidssituasjon. Hun følte at stillingen hennes ble mer og mer beskåret. Sjefen ville at en annen kvinne på avdelingen skulle ta over enda flere av hennes oppgaver. Bull Daae tok i 2007 kontakt med Knut Kjær for å diskutere muligheter for nye stillinger.

– Jeg var praktisk talt vingeklippet, fortalte Daae i retten.

På møtet med Kjær, fortalte hun episoder som viste at hun ikke var den eneste kvinnen som var blitt kjønnsdiskriminert når det gjelder arbeidsoppgaver.

– Han var enig i at ansettelsen ikke var helt etter boken. Men han sa hvis jeg trodde at dette var en vanlig statsbedrift så var det ikke det. Han håpet det ordnet seg og sa de sikkert skulle finne noe annet til meg etter hvert. Så ga han meg en klem, sa Bull Daae.

I sitt innledningsforedrag fortalte Fougner at Bull Daae hadde klaget på at Kjær hadde gitt henne en klem på møte. Bull Daae syntes klemmen var upassende og ga beskjed om dette.

– Det var situasjonen. Jeg opplevde det som en hersketeknikk. Som om han klappet meg på hodet, forklarte Bull Daae til DN i en pause.

Hun fortalte i retten at det også var andre forretningsmessige forhold før finanskrisen som skapte splittelse mellom henne og lederen.

Bull Daae jobbet tett med juridisk direktør i disse årene. Etter det DN erfarer skal Bull Daae har varslet om forhold som knytter seg til finansiell risiko.

– Vi var uenige om en del faglige spørsmål. Jeg var enig med juridisk direktør. Og det viste seg også i ettertid at det var berettiget.

– Kastet ikke blomster

I sitt innledningsforedrag fortalte Fougner at Bull Daae hadde kastet blomster etter en hr-leder våren 2007. Dette avviser Bull Daae. Hun har en helt annen versjon av hva som skjedde.

Bull Daae var på dette tidspunktet gravid med sin tredje datter, og ble sykmeldt på grunn av svangerskapskvalme. Hun sto hjemme og stekte pannekaker med barna. Så kommer hr-lederen uanmeldt på døren. Hun kom med et endrinsoppsigelsesbrev i den ene hånden og blomster i den andre hånden og ville ta opp situasjonen.

– Jeg kastet ikke noen blomster. Men naturlig nok ville jeg ikke ha denne diskusjonen foran barna mine eller naboen som sto tre meter unna og klippet sine busker. Jeg sa jeg ikke ville ha blomstene, og at jeg ikke ville ta denne praten der, fortalte hun.

Hun fortalte at naboen, som jobbet i ledelsen i Ikea, så hele episoden.

– Hun lurte fælt på hva slags hr vi hadde i Oljefondet. Det var hun som fikk blomstene til slutt, fortalte Daae.

Hun fortalte at hr-lederen måtte gå fra sin stilling kort tid etter episoden.

– Hr-medarbeideren ble etter hvert bedt om å gå, sa Bull Daae i retten.

Oljefondet avviser at hr-lederens avgang hadde noe med denne saken å gjøre.

– Det hadde ingen sammenheng med denne saken, sier Line Aaltvedt til DN.

Kritiserer Fougner

Etter denne episoden ble arbeidskonflikten fullstendig fastlåst.

– Det var dette som eskalerte situasjonen. Jeg tok kontakt med faren min som jobbet som advokat. Jeg fikk beskjed av legen om å delegere oppgaver på grunn av min helsesituasjon, av hensyn til helsen til barnet i magen, fortalte Bull Daae i retten.

Bull Daae snakket med rolig stemme i retten. Hun kritiserte motpartens advokat, Jan Fougner, for å dra opp den gamle arbeidskonflikten, uten å fortelle hele bildet av saken.

– Jeg synes den fremstillingen til Fougner var hensynsløs og ydmykende. Dette er en sak som er 16 år gammel, sa Bull Daae i retten.

I retten tok hun til orde for at den gamle arbeidskonflikten var dratt helt ut av sin sammenheng:

– De har gitt et skjevt bilde av hva som foregikk i organisasjonen. Det er også dratt ut av sin sammenheng i avisen, sa hun og viste til Dagens Næringsliv.

Høsten 2008 ble det forhandlet om en sluttpakke mellom Bull Daae og Oljefondet, men så normaliserte arbeidsforholdet seg. I 2009 fikk Bull Daae en ny stilling i fondet.

– Har du hatt problemer med dine sjefer fra 2008 til 2021, ville Knudtzon vite:

– Nei, jeg har hatt veldig godt forhold til sjefene, sa Bull Daae.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.