Flere store norske selskaper, deriblant Petter Stordalens hotellkjede Strawberry, Norwegian og DNT, har stanset salg av Freia-produkter inntil videre. Freia er eid av det internasjonale snackselskapet Mondelez, som er på en ukrainsk svarteliste fordi det fortsatt har produksjon i Russland.

Gøran Nyberg er hovedtillitsvalg for produksjonsansatte i Freia. Telefonen har kokt i hele dag. Han frykter for permitteringer.

Disse har stanset salg av Freia-produkter SAS

Norwegian

Classic Norway Hotels

Strawberry (Nordic Choice Hotels)

SJ Norge

Den norske turistforening (DNT)

130 på fabrikk

– Hvis det blir så ille at vi ikke får solgt varer er neste skritt antageligvis å begynne å permittere folk. Vi håper og tror at det ikke tar seg dit hen. Det er det verste scenarioet, sier Nyberg.

Totalt jobber det ca. 250-270 personer i Freia i Norge. Rundt 130 av dem jobber på fabrikken i Oslo.

De nåværende boikottene er overkommelige, ifølge hovedtillitsvalgt.

– Det tror jeg vi skal klare å håndtere, sier Nyberg.

– Det er dagligvarekjedene som er de store aktørene og de har foreløpig sagt de skal sitte på gjerdet og se an, sier han.

Men dersom dagligvarekjedene også stanser salget vil det se mørkt ut.

– Da er det ikke noe mer marked igjen å selge varene i, sier Nyberg.

– Ingenting med dem å gjøre

Masseboikotten skjer etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen. Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

– Som flere andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk, skriver Mondelez i en pressemelding fredag.

Hovedtillitsvalgt Nyberg synes ikke det er riktig å boikotte.

– Selvfølgelig synes jeg det er trist at det er krig i Ukraina og det er trist at vi står på en svarteliste som kommer derfra. Selvfølgelig skulle vi gjerne unnvært denne krigen, men nå er det en gang sånn at det er tre fabrikker med cirka 3000 ansatte i Russland. Det hjelper ikke å boikotte oss, for vi har ingenting med dem å gjøre, sier han.

I pressemeldingen understreker Mondelez at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og de selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland.