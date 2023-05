Høyre ut mot Raymond Johansen: – Mangelen på handlekraft bekymrer Høyres Oslo-topp Eirik Lae Solberg gir Raymond Johansen skylden for at kommunens beredskapshjem ikke har fått på plass en pensjonsavtale, 11 måneder etter at et samlet bystyre lovet å fikse saken.

2 min Publisert: 29.05.23 — 14.57 Oppdatert: 3 timer siden