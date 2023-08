Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå må Ikea betale mannen 575.000 kroner i erstatning for tapt arbeidsinntekt, pluss 60.000 kroner i erstatning for «ikke-økonomisk skade». Det fremkommer av en fersk dom fra Oslo tingrett.

– For ham er dette en full seier mot Ikea, sier den sparkede mannens advokat i LO, Katrine Hellum-Lilleengen.

Selv om dommen ikke er rettskraftig, mener hun tingretten har trukket noen viktige grenser med stor betydning for maktdynamikken mellom arbeidsgivere og ansattrepresentanter på norske arbeidsplasser:

– Verneombudets jobb er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Hvordan skal det være mulig dersom man risikerer å fratas vervet?

Ikea sier til DN at de nå vil gå igjennom den omfattende dommen og vurdere en mulig anke.

Mener han ble for brysom

Den 37-årige mannen var gjennom flere år hovedverneombudet for Ikeas varehus i Norge. Han hadde dermed det øverste tillitsvervet for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet (hms) på vegne av de ansatte.

Han var samtidig lokalt hovedverneombud ved Ikeas varehus på Furuset i Oslo, der han jobbet.

Bakgrunnen for rettsfeiden var at møbelkjeden sommeren 2021 gikk til et uvanlig skritt: De fratok mannen det sentrale hovedverneombud-vervet. I året som fulgte ble mannen også fratatt det andre tillitsvervet. Og så, i juni i fjor, fikk han sparken på dagen.

37-åringens advokater i LO har hele veien argumentert for at Ikea ønsket å kvitte seg med en intern kritiker som ble for brysom for ledelsen. Fagbevegelsen har gitt mannen full støtte og slaktet kjedens fremgangsmåte.

– Vi mener Ikea lanserte en drittpakke mot hovedverneombudet for å strippe han fra vervene, og deretter sparke ham, sa Tormod Aarum, nestlederen for klubben i Ikea, til DN da rettssaken startet i mai.

Hovedtillitsvalgt og nestleder for klubben i Ikea, Tormod Aarum, har gått hardt ut mot Ikea og var en av totalt 34 som vitnet under rettssaken. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Disse anklagene har Ikea blankt avvist. I retten utbroderte de om hva de mener saken egentlig handler om: At mannen hadde omfattende samarbeidsproblemer, fikk kolleger til å føle ubehag, og fikk et dusin varsler mot seg.

Det var derfor, argumenterte møbelkjeden i retten, både «forholdsmessig, rimelig og nødvendig» å avskjedige ham.

Kritiserer oppførselen

Oslo tingrett kaller det «ikke tvilsomt» at verneombudets atferd ble en belastning for både enkelte kolleger og Ikea som arbeidsgiver. Selv om verneombudet skal fungere som en vaktbikkje, er ikke dette ensbetydende med at han kan «opptre i strid med sosiale normer», fastslår retten blant annet i dommen.

Terskelen for å kvitte seg med personer i slike tillitsverv som velges av de ansatte, er likevel høyere enn for øvrige ansatte, mener retten, som slår fast at Ikea ikke hadde rett til å avskjedige ham på dagen.

Og denne terskelen blir desto høyere når Ikeas begrunnelser for avskjeden nesten utelukkende er «situasjoner hvor arbeidstaker har opptrådt som verneombud eller tillitsvalgt», står det å lese.

Rettens flertall mener en ordinær oppsigelse av arbeidsforholdet, som er en mildere reaksjon enn avskjed, likevel ville vært gyldig i lys av mannens oppførsel. Og retten gir ikke mannen rett i påstanden om at Ikea utsatte ham for «utilbørlig behandling», selv om både avskjeden og fratakelsen av vervene ble funnet ugyldig.

LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen representerte 37-åringen i søksmålet mot Ikea. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

Ikea: – En personalsak

– Vi respekterer rettens avgjørelse i saken, og er glade for at retten mener at Ikea ikke har utsatt vedkommende for utilbørlig behandling, sier Ikeas pressesjef Stine Odland.

Tingrettsdommen er på hele 93 sider. Retten kaller arbeidsrettstvisten «uvanlig omfattende og detaljert», med 34 ulike vitner fra begge sider, og nærmere 2000 sider med dokumenter.

– For oss har dette hele veien vært en personalsak, og vårt mål har handlet om å ivareta varslerne og berørte medarbeidere, samt å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle på Ikea. Det har vi på mange måter oppnådd ved at vedkommende underveis i rettssaken valgte å frafalle kravet om å få komme tilbake i jobb hos oss. Vi vil nå bruke tid til å gå gjennom dommen og vurdere grunnlaget for en eventuell anke, sier Odland.