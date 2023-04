Artikkelen fortsetter under annonsen

LO, YS og NHO har siden fredag formiddag vært i tøffe forhandlinger i årets lønnsoppgjør. Fristen gikk ut ved midnatt lørdag.

Da kom det melding om at partene fortsetter samtalene på overtid.

Hvis partene ikke blir enige, har LO og YS varslet at 25.000 ansatte blir tatt ut i streik fra søndag. Det dreier seg blant annet om ansatte i bryggerinæringen og på en rekke ferger.

– Det er ingenting som er avklart ennå, men vi jobber med å løse de utfordringene som ligger i meklingen, sa riksmekler Mats Ruland til pressen klokken 23.20.

Riksmekler Mats Ruland. (Foto: Terje Pedersen/NTB)

Riksmekleren sa det har vært en utvikling i meklingen, men at ingenting er løst.

– Det er en vanskelig mekling, sier Ruland.

Frontfaget utgjør et bredt Spekter av privat næringsliv, noe som skaper vanskeligheter for meklingen.

– Det er ulike grupper med ulike interesser, og ulike næringer som har ulik lønnsevne. Det gjør meklingen mer kompleks, sa Ruland til NRK ved 19-tiden

Høy prisvekst

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud har tidligere sagt at avstanden mellom partene var stor da de startet meklingen fredag.

– Vi krevde gode generelle tillegg og heving av minstelønnssatser som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Dette er helt sentralt for oss for å forhindre at store grupper i privat sektor ikke skal få reallønnsnedgang for tredje året på rad, som vil være kritisk, sa han til NTB.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Det betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

LO har derfor ved flere anledninger antydet at oppgjøret bør ende på en anslått ramme på mellom 4,9 og 5,4 prosent. Meklingsresultatet blir «taket» de andre lønnsforhandlingene i øvrige tariffområder skal holde seg innenfor når de skal forhandle senere i år.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Det har aldri tidligere vært streik i et mellomoppgjør.

– Jeg håper det er mulig å bli enig, men i år mener jeg helt klart at arbeidsgiversiden må strekke seg lengre en lengst for å imøtekomme oss. Hvis ikke er jeg redd det kan bli streik, sier YS-leder Skjæggerud til NTB.