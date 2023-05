Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingrid Røynesdal blir ny direktør ved Nasjonalmuseet. Hun kommer fra jobben som administrerende direktør for Oslo-Filharmonien, der hun har vært leder siden 2013.

Røynesdal erstatter Karin Hindsbo, som blir ny direktør ved Tate Modern.

– Jeg har store ambisjoner for Nasjonalmuseet. Først ser jeg fram til å bli kjent med museets mange dyktige medarbeidere, slik at vi sammen kan sette retning for årene som kommer, sier Røynesdal i en pressemelding.

Røynesdal er utdannet statsviter og klassisk pianist og har museumsbakgrunn som direktør for KODEs komponisthjem i Bergen i 2011–2013.

Hun har styreerfaring fra blant annet Aschehoug forlag, Talent Norge, VGTV og arbeidsgiverforeningen Spekter.