Saken handler om: Gi innspill om hva «Lederlivet» skal handle om.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Ingen kommenterer de tingene jeg vet mange irriterer seg grønn over, som at Anniken satt hele møtet og tastet på mobilen». Forskning viser at grupper som regelmessig evaluerer møtene, skaper vesentlig bedre resultater enn grupper som ikke gjør det. Les Gitte og Thomas' fire praktiske råd for møteevaluering.

Lurer du på hva sjefen mener når det skal jobbes agilt, eller synes du de ansatte tar for mange pauser – DNs eksperter kan hjelpe deg. Og er det egentlig greit å gå til frisøren eller gjøre andre private ærender i arbeidstiden?

Send inn dine utfordringer, og vær med å bestemme hva «Lederlivet» skal handle om.

Du kan også sende spørsmål til gitteogthomas@dn.no. Alle spørsmål blir behandlet konfidensielt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.