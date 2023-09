Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke ble det kjent at det profilerte reklamebyrået SMFB Dinamo hadde meldt oppbud, bare ett år etter sammenslåingen mellom SMFB og Dinamo.

Men bare noen timer senere, kunngjorde tidligere daglig leder Hølje Tefre at selskapet hadde gjenoppstått.

– Det har vært noen hektiske timer, men Dinamo er tilbake. Vi har fått på plass finansieringen, kjøpt boet og tar med oss så mange ansatte som mulig, samtidig som vi tilpasser det nye selskapet en bransje i stor endring, uttalte Tefre like før helgen.

Invex Group as, som er eid av Gudleiv Bjørklund, la inn bud på konkursboet bare noen timer etter at selskapene var slått konkurs. Selskapet, som også var på eiersiden i SMFB Dinamo, går nå inn som majoritetseier i det nye selskapet.

Ikke som forventet

Blant aksjonærene i reklamebyrået, var også pølsemaker Arne Vidar – som ifølge Kampanje taper millioner på konkursen. Vidar ga selskapet et lån på 20 millioner kroner, gjennom investeringsselskapet Hundsem Invest, i forbindelse med sammenslåingen i fjor, opplyser han til Kampanje.

SMFB og Dinamo slo seg sammen for ett år siden med ambisjoner om at et felles selskap skulle gi større konkurransekraft. Fasiten ble dobbelt oppbud.

– Det har ikke gått som forventet. I perioder har det vært tungt, selv om man har greid å holde det noenlunde gående, sier Vidar til Kampanje.

Han opplyser at lånet ble gitt for å sikre arbeidsplassene til ansatte da selskapet fusjonerte i fjor.

Arne Vidar har vært aksjonær i Dinamo, gjennom morselskapet Polhøgda, siden 2004. Også morselskapet meldte oppbud i Oslo tingrett forrige uke.

Samlet hadde selskapene rundt 60 ansatte før konkursen.

Gjeld til eierne

Ifølge Kampanje er den samlede gjelden i morselskapet Polhøgda på mer enn 41 millioner kroner og selskapets eiendeler skal ha begrenset verdi.

Tidligere daglig leder i SMFB Dinamo, Hølje Tefre, bekrefter til Kampanje at gjelden stort sett er gjeld til aksjonærene, hvor Hundsem Invest er den største.

Omsetningsmessig var toppåret i 2008. Da omsatte Dinamo for 197,3 millioner kroner, og satt igjen med et driftsresultat på 11,1 millioner kroner. I fjor hadde de to selskapene en omsetning på 100,4 millioner kroner og et samlet negativt driftsresultat på 4,7 millioner kroner.

Føler seg lurt

Til Kampanje sier Arne Vidar at han føler seg lurt, og at det har vært mangel på informasjon og kommunikasjon underveis i prosessen.

– Selskapet ble slått konkurs uten at vi har fått særlig informasjon. Sånn sett virker det på meg som dette er ganske planlagt, sier Vidar til Kampanje.

Hverken Bjørklund eller Tefre har foreløpig besvart DNs henvendelser mandag. De har heller ikke besvart henvendelser fra Kampanje.

I en pressemelding som ble sendt ut i forrige uke, sier Bjørklund følgende:

– Det er utfordrende tider, men dette var et lett valg. Dinamo har fantastiske ansatte, fantastiske kunder og et av Norges sterkeste merkenavn. Nå går selskapet gjennom en restrukturering hvor målet er å ta med så mange ansatte som mulig, og sørge for at ingen kunder blir skadelidende.

