Årets lønnsoppgjør startet med en historisk storstreik. Etter fire dager med konflikt, satt LO-ansatte i privat sektor til slutt igjen med en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Nå starter forhandlingene som avgjør lønnen til 450.000 kommunalt ansatte, og forventningene er skyhøye.

– Vi må godt over frontfaget på 5,2 prosent for å finne en løsning, sier forhandlingsleder i Unio kommune Steffen Handal.

– Vi skal ha et noe høyere oppgjør enn i privat sektor for å sikre at kommunesektoren ikke henger etter, som den har gjort de siste tre årene, sier Mette Nord, som leder LOs største forbund Fagforbundet.

Konflikter på kryss og tvers

Denne uken starter forhandlingene mellom arbeidsgiver KS og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS og Akademikerne, som representerer arbeidstagerne.

Bak de fire som forhandler, står 40 ulike forbund. Alle disse har streikerett om de ikke er fornøyd med utfallet. Et ferskt eksempel er lærerne, som gikk til streik i fjor. Dette skjedde til tross for at Unio, som lærerne er en del av, godtok tilbudet fra KS.

Dermed handler ikke konflikten bare om hvor mye KS vil bevilge. Den handler også om hvordan pengene skal fordeles.

– Jeg har en forventning om et godt oppgjør for alle, men vi må prioritere de med de laveste inntektene. De har hatt de største utfordringene med prisveksten, sier Fagforbundets Mette Nord.

Mette Nord og Fagforbundet mener de med lavest lønn må prioriteres ekstra i lønnsoppgjøret.

Men hverken lærerne eller sykepleierne vil ha en lavlønnsprofil i årets oppgjør.

– De lavest lønnet merker prisstigningen hardt, men vi har også store problemer med å rekruttere og beholde folk med høyere utdannelse. Vi har en historikk der lærerne har kommet dårlig ut i mange år, sier Handal.

– Forventer lærerne å få mer enn andre grupper i lønnsoppgjøret?

– Ja.

Norsk Sykepleierforbund viser til at det i dag mangler 7000 sykepleiere, for å begrunne sitt krav.

– Vi er opptatt av at det må lønnes ut ifra der behovene er størst. Per nå er sykepleierne den yrkesgruppen det er størst behov for i hele Norge, sier leder Lill Sverresdatter Larsen.

Ønsker 200.000 kroner mer

– Bør sykepleiere prioriteres foran andre grupper?

– Ja. Ikke fordi sykepleierne fortjener det, selv om de gjør det, men fordi befolkningen trenger det. Norge trenger flere sykepleiere og konsekvensene er allerede alvorlige. Bare Helse Nord har 1000 ubesatte stillinger, og det handler i stor grad om mangel på sykepleiere.

– Hvem bør da prioriteres ned?

– Vi må ha en høyere ramme. Vi har sett regjeringen gi strømstøtte og andre krisestøtter, som under pandemien. Klart de kan gi en økt ramme for å sikre lønn til yrkesgrupper som Norge ikke kan være foruten.

Lill Sverresdatter sier sykepleierne må prioriteres, fordi Norge mangler sykepleiere.

Sverresdatter Larsen er klar på at sykepleierne forventer et oppgjør over 5,2 prosent. Hvor mye over, vil hun ikke røpe før forhandlingene.

– Hvor mye høyere burde lønnen til en sykepleier være?

– Det er gjort undersøkelser som viser at for å få tilbake folk som har forlatt yrket, bør lønnen være 100.000 til 200.000 kroner høyere enn i dag. Det handler ikke om hva vi som forbund ville vært fornøyd med, men hva som skal til for å få folk tilbake til yrket.

Hattrick for lærerne?

Også blant lærerne er forventningene store. De to siste årene har endt med lærerstreik, noe som preger inngangen til forhandlingene.

– Lærerne har svært lav eller ingen tillit til KS som arbeidsgiver. Det er basert på erfaring over mange, mange år, og det gjør ting vanskelig. Når det er sagt, har vi et profesjonelt forhold der vi skal klare å forhandle godt, sier Handal, som ved siden av rollen i Unio også leder Utdanninsforbundet.

Fjorårets streik endte i tvungen lønnsnemnd, men Handal er forsiktig optimist før årets forhandlinger.

– Dersom vi møter en litt annen vilje hos KS, kan vi unngå streik, sier han.

– Er det vanskelig å begrunne at lærerne skal få mer enn lavtlønte grupper når vi er inne i en dyrtid?

– Nei, ikke når du ser på historikken, hvor lærerne har tapt terreng i årevis. Det er klart at de aller lavest lønnet må ha sin del av kaken. Vi vil balansere begge hensyn i vårt krav.

Det er en balansegang Mette Nord har liten tro på.

– Om noen skal ha mer, vil ha andre få mindre. Vi kan ikke leve med at de lavest lønnet får mindre, og derfor må vi ha et oppgjør for hele laget, sier hun.

Advarer mot rentespøkelset

På den andre enden bordet sitter arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Han viser til at en ramme på 5,2 prosent vil bli krevende for kommunene.

– Frontfagsrammen på 5,2 er ganske kostbar. Dette utgjør mange milliarder kroner for kommunal sektor, sier han.

Gangsø viser til at regjeringen har lovet å kompensere kommunene for prisstigningen i revidert budsjett 11. mai. Hvor mye penger kommunene får, er ukjent.

– I dag forvalter kommunestyrene budsjetter som de ser går med underskudd. Det er en nervøsitet om hvordan dette vil bli håndtert, og nå har vi fått en frontfagsramme som er betydelig høyere enn forutsetningen for bevilgningene kommunene har fått.

Gangsø sier han har en forventning om en løsning i forhandlingene. Han kommer likevel med en advarsel:

– Kommunal sektor er så stor at vi kan gjøre ting i dette oppgjøret som får rentene til å stige.