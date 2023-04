Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke planlagt nye møter. Jeg hadde et kort møte med LO- og NHO-lederen i går. Ett av temaene var taushetsplikt. De har bekreftet at de anerkjenner taushetsplikten og respekterer den, sier riksmegler Mats Ruland til NTB tirsdag formiddag.

Overfor DN sier Ruland at det var et «alvorlig og godt møte».

– Får lekkasjene noen konsekvenser?

– Det vil jeg ta direkte med partene. Jeg vil ikke si noe mer.

LO har beskyldt NHO for å lekke taushetsbelagte opplysninger fra meglingen, som brøt sammen søndag og endte i storstreik. Bakgrunnen er at flere medier har omtalt tall fra skissen som riksmekleren la frem for partene.

Ikke ny megling

Videre sier Ruland at det ikke er planlagt ny megling mellom partene.

– For at det skal bli aktuelt, må vi ha signal om at minst en av partene er innstilt på å endre posisjon. Jeg vil ha uformell og fortrolig kontakt med partene underveis, sier han.

Riksmekleren påpeker at det er opp til partene når de vil løse konflikten.

– Jeg har tro på en løsning, men det er umulig å si når. Men det vil bli en løsning – det blir det alltid, sier han.

– Er det et nederlag for deg at det ble streik?

– Jobben min er å bevare arbeidsfreden. Jeg er jo misfornøyd når det blir konflikt. Men når partene ikke er villige til å nærem seg hverandre nok, får vi ikke gjort noe mer. Vi kom til et punkt der vi hadde uttømt alle våre verktøy.

