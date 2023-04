Artikkelen fortsetter under annonsen

Brudd i forhandlingene mellom NHO, LO og YS søndag ettermiddag betyr storstreik. I første omgang tas rundt 25.000 mennesker ut i streik fra mandag morgen kl. 06.00, hos fagforeningene LO og YS.

Forhandlingsbruddet skjedde etter at riksmekleren la frem en skisse til avtale helt på tampen av meglingen. Skissen ble godtatt av NHO, men ikke av LO.

– Vi har fått en unødvendig streik fordi LO ikke aksepterte den skissen fra riksmekleren som NHO aksepterte, sier NHO-leder Ole Erik Almlid på en pressekonferanse søndag kveld.

– Jeg registrerer at LO har vært ute og sagt at de ikke fikk i skissen økt kjøpekraft. Vi har valgt å si det som det er, at det var slik at i skissen ville de fått innvilget økt kjøpekraft. Det er viktig å si. Nå var det at likevel valgte LO å si nei, vel vitende om at dette var hovedkravet fra kongressen. Det gjør at vi nå står i en streik som etter min mening er helt unødvendig.

Ramme: 5,2 prosent

LO har vært klare på at de ønsker et oppgjør som gir økt kjøpekraft. Med en beregnet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det at LOs krav i forhandlingene har vært på minst 5 prosent lønnsvekst. LO har også kjempet for generelle tillegg for lavtlønte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN erfarer at LO takket nei til en ramme på 5,2 prosent i årets lønnsoppgjør. Sammenlignet med en ventet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det 0,3 prosentpoeng utover dette i økt kjøpekraft. LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener NHO opererer med «lekepenger».

Til DN sier Følsvik:

– Jeg har ingen kommentarer til Riksmeklerens skisse, som er underlagt taushetsplikt, men det jeg kan si er at vi i løpet av forhandlingene aldri nådde et nivå eller fikk et tilbud som ville ha gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper LO-medlemmer. Det gjelder spesielt kvinnedominerte yrker og lavtlønnsgrupper.

– Når arbeidsgiver påstår noe annet, har jeg én ting å si: LOs én million medlemmer lar seg ikke kjøpe med lekepenger. Det er kroner og øre som betaler strøm- og matregningene.

LO mener rammen alene ikke sikrer økt kjøpekraft for alle.

- Rammen gir bare kjøpekraftsforbedring dersom kronetillegget og lavlønnstillegget er stort nok. Hvis disse er for små, har store grupper blant LOs medlemmer ikke mulighet til å forhandle frem lokale tillegg som til sammen gir kjøpekraftsforbedring.

– Ikke noe som heter «lekepenger»

Almlid reagerer på ordbruken:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For en bedrift er det ikke noe som heter «lekepenger». Lekepenger er uttrykk som veldig mange av våre bedrifter finner forunderlig.

– LO mener det er store grupper som ikke ville fått del i denne veksten, og at rammen ikke ville sikret kjøpekraft til alle?

– Dette er veldig enkelt. Når teknisk beregningsutvalg sier at anslaget for prisvekst er 4,9 prosent og tilbudet på bordet er høyere enn det, så er det definisjonen på økt kjøpekraft, sier Almlid.

På en pressekonferanse i 20-tiden sa NHO-leder Almlid han er overrasket over at LO ikke godtok skissen fra riksmegler Mats Ruland.

- Det er LO som må svare for at vi nå har en storstreik i mellomoppgjøret for første gang siden andre verdenskrig.

Les også kommentar fra Anita Hoemsnes: LO var rigget for konflikt

LO-leder Følsvik slår fast at det var «totaliteten» i skissen de sa nei til.

– Hvordan skal du forklare LOs medlemmer at de streiker, når du ikke kan si hva dere takket nei til?

– Det tror jeg medlemmene våre er veldig klar over. Vårt representantskap vedtok at økt kjøpekraft med vekt på lavtlønn var våre viktigste krav, og det er totaliteten av det vi ikke kom i mål med, sier Følsvik.

På en pressekonferanse søndag kveld gikk hun på nytt ut mot norske lederlønninger.

- Jeg vil gjerne legge til at den lederlønnsveksten og den bonus-bonanzaen som vi har sett nå gjennom det siste året, har på ingen måte gjort dette oppgjøre enklere. Eierne og lederne har demonstrert et mangel på magemål som representerer et klart brudd på den norske modellen. De er rett og slett nødt til å ta seg kraftig sammen, for dette kommer ikke arbeidsfolk i Norge til å finne seg i. Det er også grunnen til at streikeviljen er stor i LO-familien i dag.

Trappet opp under meglingen

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Aldri før har det vært streik i et mellomoppgjør.

Natt til søndag, midt i meglingen, varslet LO at de ville ta ut ytterligere 15509 arbeidstagere i streik fra fredag. Samtidig høynet YS sitt streikeuttak med 433.

DN erfarer at LO høynet streikeuttaket for å legge press på NHO etter manglende fremgang i meglingen. NHO-leder Almlid sier streikeuttaket er opp til LO, og at måten det skjedde på «er med på å synliggjøre alvoret».

– Vi er der vi er, og det skjer blant annet på grunn av dette, sier han.

– Er det uvanlig?

– Ja. Det er også uvanlig at det blir streik i et mellomoppgjør, og vi er overrasket over at vi havnet her.

Allerede fredag trappes streiken opp: Hele 39.500 LO-medlemmer kan være i streik fra fredag hvis ikke meglingen fører til enighet.

Kan stenge ølkraner

En eventuell streik kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet, varslet de to hovedorganisasjonene LO og YS da de kom med sine første streikeuttak tirsdag.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, inkludert Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil fergetransporten landet rundt rammes generelt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.