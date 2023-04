Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble enighet mellom LO og NHO etter at streiken har pågått i fire dager.

Enigheten mellom NHO og LO har en ramme på 5,2 prosent. Det gis et lavlønnstillegg på tre kroner på toppen av det generelle tillegget på 7,5 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier på en pressekonferanse at resultatet er historisk godt. Hun sier at LO aldri har fått mer i kronetillegg enn de har fått nå.

– Dette er LO sitt bidrag til å snu en utvikling som har gått i feil retning. Det bidrar til å øke kjøpekraften til det brede utvalget av LO-medlemmer. Det viser nytten av å streike, sier Følsvik.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier følgende om oppgjøret:

– Partene er blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i, og jeg mener vi har klart å finne rett balanse i denne situasjonen, sier Almlid.

Streiken har pågått siden mandag morgen, etter at det ble brudd mellom LO og YS og NHO søndag. Fredag morgen hadde LO og YS planlagt å ta ut ytterligere 504 og 16.561 nye medlemmer i streik. Det skal ha vært viktig for å komme frem til en løsning innen fredag klokken 06.00.

Streiken er den første i et mellomoppgjør siden krigen og har allerede ført til et lite skred av permitteringsvarsler, blant annet fra Postnord og hos iskremprodusentene Hennig-Olsen og Diplom-Is.

Det har vært en turbulent uke for partene etter at meglingen brøt sammen søndag. Bare ett døgn inn i streiken kom det anklager om løgn, lekkasjer og lovbrudd.

Kjernen i konflikten har handlet om hvor stor del av lønnsoppgjøret som skal gis i sentrale eller lokale tillegg. Skissen riksmegler Mats Ruland la frem på søndag, og som LO takket nei til, hadde en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Tallene var fordelt gjennom 1,9 prosent sentrale tillegg, 1,4 prosent i såkalt overheng og 1,9 prosent i lokale forhandlinger.

LO har ønsket at en større andel skulle tas ut i form av et generelt kronetillegg til alle, samt et eget kronetillegg til lavtlønte. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har omtalt 1,9 prosent i lokale tillegg som «lekepenger», fordi de mener det ville være svært vanskelig å hente ut så store beløp lokalt.