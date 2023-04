Artikkelen fortsetter under annonsen

25.000 LO-medlemmer har vært i streik siden mandag morgen, og dersom det ikke blir enighet med NHO før fredag tas ytterligere 17.000 arbeidere ut.

Streiken er den første i et mellomoppgjør siden krigen og har allerede ført til et lite skred av permitteringsvarsler, blant annet fra Postnord og hos iskremprodusentene Hennig-Olsen og Diplom-Is.

LO har vært klare på at de ønsker et oppgjør som gir økt kjøpekraft. Med en beregnet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det at LOs krav i forhandlingene har vært på minst fem prosent lønnsvekst. LO har også kjempet for generelle tillegg for lavtlønte.

Halvor Mehlum.

– Det er mange som snakker om inflasjon og svak krone oppi alt dette. Da forsvinner et enkelt regnestykke. Hvis arbeiderne ikke får reallønnsøkning når realøkonomien går godt, vil det bety at all inntektsveksten tilfaller arbeidsgiverne, sier Halvor Mehlum professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Oslo.

«Helt eksepsjonelt»

Med en «realøkonomi som går godt» sikter professoren til at det tross høy prisvekst og urolige tider, fortsatt er vekst i norsk økonomi. I 2022 ble bnp-veksten for Fastlands-Norge på 3,8 prosent, ifølge SSBs nasjonalregnskap.

Den skyhøye inflasjonen, i mars på 6,5 prosent på årsbasis, har imidlertid ført til at mange har sett sine reallønninger falle det siste året.

Mehlum mener derfor ikke at fagforeningene er urimelige med sine krav.

– I den ekstraordinære situasjonen vi er i nå, med høy prisvekst, er det ikke noe mystisk ved at arbeiderne ber om lønnsvekst i samme størrelsesorden. At arbeiderne skal ta ansvar for landets inflasjon virker helt urimelig.

– Hva mener du med det?

– Med det mener jeg at det antageligvis er sant at økte lønnskrav bidrar til ytterligere inflasjon. Men betyr det at arbeiderne av den grunn skal takke nei til reallønnsøkning? Nei, mener jeg.

Han har vanskelig for å finne noe å sammenligne årets lønnsoppgjør med, og sier det ikke finnes noe lignende å se tilbake på i nyere tid.

– Det er faktisk helt eksepsjonelt i tiden eter at inflasjonsmålet ble innført. Vi må tilbake til 1980-tallet da vi hadde fast valutakurs. Kombinasjonen av flytende kurs og høy inflasjon som vi har nå, har vi ikke hatt før.

Frontfaget

Det norske systemet for lønnsdannelse er som kjent bygget på frontfagsmodellen, som betyr at konkurranseutsatte sektorer forhandler om lønnsoppgjør først. Resterende tariffområder får dermed et grunnlag å føre sine forhandlinger på i ettertid.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn, og kom i gang bare noen måneder etter at regjeringen nedsatte et utvalg som skal undersøke frontfagsmodellen.

Utvalget ble nedsatt etter ønske fra partene i arbeidslivet og har som oppgave å «vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen».

På spørsmål om dette er noe som bør diskuteres i kjølvannet av streiken svarer Mehlum at modellen har tjent – og kommer til å tjene – Norge godt.

– Hvis man ser kun på konkurranseutsatte næringer ville det ligget an til kraftig lønnsvekst, så jeg vil ikke si at frontfaget skaper problemer denne gangen. Det er ikke på grunn av frontfaget at man forlanger reallønnsøkning.

Lekepenger

Det har vært en turbulent start på uken for partene etter at meglingen brøt sammen søndag. Bare ett døgn inn i streiken kom det anklager om løgn, lekkasjer og lovbrudd. Det hele førte til et oppvaskmøte mandag ettermiddag hos riksmegler Mats Ruland.

Søndag kveld, kort tid etter at forhandlingene brøt sammen og streiken var et faktum, kunne DN erfare at LO takket nei til en ramme på 5,2 prosent. Det er særlig andelen lokale lønnsoppgjør skal dekke av det totale lønnsoppgjøret, såkalt «glidning», mye av striden står om.

I skissen fra Riksmekleren er det blitt kjent at 1,9 prosent av lønnsveksten skulle komme fra lokale oppgjør, noe LO-leder Peggy Hessen Følsvik beskrev som «lekepenger».

Tirsdag kveld møtte hun og YS-leder Hans Skjæggerud NHO-sjef Ole Erik Almlid i NRK-programmet «Debatten». Partene nektet å debattere med hverandre, noe som førte til at sendetiden ble til en-til-en intervjuer.

Hverken Mehlum eller Fafo-forsker Kristine Nergaard reagerer nevneverdig på konfliktnivået eller retorikken.

– Det skal være litt temperatur. Streik er alvorlige greier, sier Mehlum.

Kristine Nergaard.

Nergaard trekker på sin side frem at det var hissige fronter under fjorårets lærerstreik. Tonen i ordskiftet fra de to partene kan sies å ha blitt mildere siden streiken brøt ut, men Fafo-forskeren tror det er vanskelig å tolke dette som et tegn på at man er nærmere en løsning.

Hun tror det vil være et press internt fra NHO-bedrifter – og trekker frem industri og byggebransjen – for å få til en løsning.

– Tror du uttaket på fredag kan bli et vendepunkt?

– Det er ofte at noe skjer i forbindelse med slike uttak. Man får jo en helg der det går an å diskutere og kanskje prøve å nærme seg, sier Nergaard.