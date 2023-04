Artikkelen fortsetter under annonsen

Det melder Unio stat lørdag ettermiddag.

Fredag ettermiddag meldte flere av partene i statsoppgjøret at de var kommet til enighet – bortsett fra Unio stat.

Der både LO Stat, Akademikerne Stat og YS Stat utover kvelden sendte hver sine pressemeldinger om at de var kommet til enighet med Parat, henviste Unio stat til egne hjemmesider – der det sto at de ville fortsette forhandlingene med Parat.

Parat representerer arbeidsgiversiden i lønnsoppgjøret.

Fristen i sentralt lønnsoppgjør for partene hos staten, går ut natt til mandag, og med Unio stats beskjed lørdag er det klart at det ikke blir noen streik i sentralt statsoppgjør.

Resultatet innebærer en lønnsramme på 5,2 prosent, på linje med frontfagsoppgjøret forrige uke. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger ved hver enkelt virksomhet.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor og over ventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

De største yrkesgruppene i Unio Stat er forskere og politiansatte.