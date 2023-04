Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er et resultat vi kan leve videre med, sier Mukhtar Ahmad, hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss-klubben i Oslo.

Mandag ettermiddag ble det avholdt et ekstra forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og NHO Transport/Spekter i årets mellomoppgjør på Bussbransjeavtalen.

I en merknad fra fjorårets oppgjør ble partene enige om at dersom lønnsøkningen i bussbransjen avviker med mer enn 0,5 prosent fra industrien i NHO-området, skal partene møtes for å reforhandle et justeringstillegg på 4,50 kroner fra 1. april 2023.

Jon H. Stordrange i NHO Transport (Foto: John Petter Reinertsen)

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport opplyser at dette tilleggspunktet skyldes at rutebussjåførene har kommet på etterskudd i mellomoppgjørene da de fleste ikke har lokale forhandlinger.

– Derfor inngikk vi den avtalen, sier Stordrange.

Mandag ble det avklart at rutebussjåførene som ikke har lokal forhandlingsrett får 4,50 kroner ekstra i timen fra og med 21. april.

– Noen av forutsetningene for å få det ekstra tillegget var det litt uklart om var oppnådd eller ikke, men begge sider satte en strek over det, sier Stordrange.

Utover timetillegget bussjåførene fikk på 8,50 under mellomoppgjøret, er plusset på ytterligere 4,50 kroner i timen.

– Totalt får rutebussjåførene nå 13 kroner mer i timen, noe som er det høyeste tillegget gitt så langt i årets oppgjør.

– Og hvor mange gjelder dette?

– Totalt 14.000 rutebussjåfører, sier Stordrange, som legger til at det høye tillegget må ses på som en anerkjennelse av bussjåførenes viktige samfunnsmessige rolle.

«Et historisk oppgjør»

I årets mellomoppgjør er det ingen overenskomster som får så mye i sentrale tillegg som det bussjåførene får. Basert på et årsverk på 1950 timer får følgende grupper mer i årslønn:

Alle LO- og YS organiserte i privat sektor får 7,50 kroner mer i timen – 14.625 kroner mer i årslønn.

Ansatte i hotell- og restauranter, bakerier, butikker, skianlegg, egg-fjærfeindustrien og i jordbruk og gartnerier får totalt 10,50 mer i timen – 20.475 kroner mer i året.

Renholdsarbeidere og vektere får totalt 11,50 kroner mer i timen – 22.425 kroner mer i årslønn.

Bussjåfører får 13 kroner mer timen – 25.350 kroner mer i årslønn.

– Dette er et historisk mellomoppgjør for oss. Kan ikke huske at vi har fått mer i et hovedoppgjør heller, sier Per Ole Melgård, Fellesforbundets leder i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening.

– For en gangs skyld ble jeg positivt overrasket, sier Per Ole Melgård – leder av Oslo og Omegn Bussarbeiderforening. (Foto: Aleksander Nordahl)

Bussjåførene har lenge ment at partene under lønnsoppgjøret i 2007 ble enige om de skulle komme på samme lønnsnivå som industriarbeiderne.

– Dette var et løfte NHO Transport ga oss for 16 år siden, og det ble laget en ny tariffavtale for bussbransjen i 2007. Siden den gang har vi kun noen få ganger vært i nærheten av industriarbeidernes lønnsnivå, sa Melgård til DN rett får lønnsoppgjøret.

Med årets tillegg vil begynnerlønn for rutebussjåfør være rundt 485.000 kroner. Etter oppgjøret mener Melgård at inntektsveksten vil hjelpe både de ansatte og rekruttering til yrket.

– Når nærmer vi oss industriarbeiderlønn.

– Forventet du et slikt resultat?

– For å være helt ærlig, nei. For en gangs skyld ble jeg positivt overrasket.

Noen grupper som inngår i Bussbransjeavtalen har lokal forhandlingsrett og som dermed ikke får 4,50 kroner i tillegg.

– Det vil være mulig å hente ut noe mer for dem som ikke automatisk får de avtalte 4,50 kr fra lønnsoppgjøret i 2022

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport opplyser at rutebussjåfører kan nå tjene opptil 550.000 i året med høy ansiennitet og fagbrev.

– Nå får rutebussjåfører en bra lønn i henhold til andre yrker og vil legge på mellom 91 og 92 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Med rundt 25.000 mer i året håper vi at lønnsøkningen vil bidra til å lette rekrutteringen av nye sjåfører, sier Stordrange.

– Vi trenger økt kjøpekraft, sier bussjåfør og hovedtillitsvalgt Mukhtar Ahmad for Unibuss. (Foto: Aleksander Nordahl)

Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss-klubben i Oslo, Mukhtar Ahmad, mener årets resultatet i lønnsoppgjøret er viktig for medlemmene.

– Vi trenger økt kjøpekraft, men selv med 13 kroner ekstra i timen vil mye gå til skatt og andre utgifter, sier Ahmad.

