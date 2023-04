Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror neppe en mann hadde blitt bedt om å ordne på såpe på dametoalettet hvis han hadde en doktorgrad og mange års erfaring i finans, sa Elisabeth Bull Daae i retten.

Denne uken fortalte hun for første gang hvordan hun opplevde å få det hun beskrev som upassende kommentarer fra mannlige kolleger på jobben.

Forespørslene ble sendt høsten 2021. Bull Daae varslet sjefen om at hun ikke fant seg i en slik oppførsel i en chat med emnetittelen «Gammel vane er vond og vende fra enkelte menn».

– Dette skal ingen av de yngre jentene få oppleve, skrev hun og ba sjefen «holde den ene av kollegene i ørene fordi han var en drittsekk.»

Hun varslet også øvrig ledelse og hr om forholdene.

– Dette er en oppgave som noen mener passer de med skjørt, skrev hun.

– Ukultur

Bull Daae tok også kontakt med andre kolleger for å høre hva de synes om det hun opplevde som upassende slengbemerkninger.

– En kvinnelig kollega sa umiddelbart; hva f..? To av våre kvinnelige toppledere mente også det var helt uakseptabelt. Her måtte sjefen bare rydde opp, fortsatte Bull Daae i retten.

Elisabeth Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

51-åringen opplevde at hun er blitt omplassert mot sin vilje og mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Oljefondet mener det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å overføre Bull Daae til en annen stilling som en konsekvens av arbeidskonflikten, og at hun ikke er lønnsdiskriminert på bakgrunn av kjønn.

Avviste diskriminering

Oljefondets advokat, Jan Fougner, avviste alle anklager om diskriminering i sitt innledningsforedrag som ble holdt i rettssakens andre uke.

– Banken kan ikke se at hun er blitt utsatt for kjønnsdiskriminerende handlinger. Kontoret ble pusset opp. Hun hadde ansvaret for endringen av fasilitetene, sa Fougner i retten.

I sin partsforklaring forklarte Bull Daae at Oljefondet har en serviceavdeling som vanligvis ordner med slike ting.

– Hvis han ville ha en diskusjon eller innspill rundt oppussingen av prosjektet hadde han avklart det med meg på en annen måte, sa hun.

I sitt partsinnlegg snakket Bull Daae om kjæresteforholdet hun hadde til en annen leder på avdelingen. De to opplyste sine overordnede ledere om relasjonen. Under pandemien bodde de under samme tak.

Etter hvert som forholdet utviklet i en mer seriøs retning, takket Bull Daae ja til et vikariat på 18 måneder for å få litt avstand mellom dem. Som DN tidligere har omtalt, mistrivdes hun i denne jobben og opplevde at den manglet faglige oppgaver. Senere viste det seg at den vikarierende stillingen var avviklet som en del av en omorganisering etter at Nicolai Tangen tiltrådte som sjef.

Da Bull Daae skulle tilbake til den gamle jobben, begynte Oljefondet å undersøke om det var interessekonflikter inne i bildet på bakgrunn av forholdet til kollegaen. Dette mener Bull Daae at hverken hun eller partneren ble gjort kjent med. Hun reagerer på at de ikke fikk komme med tilsvar (kontradiksjon), og føler seg dypt krenket, forfulgt og urettferdig behandlet.

I rettssal 369 deler Elisabeth Bull Daae, mangeårig leder i Oljefondet, for første gang hvordan hun har opplevd det hun beskriver som en ukultur.

Det avviste Fougner i retten:

– Banken har rett og plikt til å sørge for at det ikke foreligger mulige rollekonflikter internt. Dette var ingen «hemmelig etterforskning av hennes privatliv», slik Bull Daae hevder, men en legitim vurdering.

Relasjonen mellom Bull Daae og ledelsen ble mer og mer anstrengt.

– Jeg var helt på gråten. Først hadde jeg hatt en vanskelig jobbsituasjon i ett år og blitt nedverdiget. Så skulle jeg stå i en prosess med compliance, sa Bull Daae i retten.

Hun opplevde også at andre medarbeidere hadde mer innsikt i undersøkelsene enn henne og stilte spørsmål om hun virkelig skulle tilbake i stillingen.

– Jeg tok opp dette med lederen min. Det var ubehagelig med sladderen, sa Bull Daae.

Trodde ikke det var slutt

Bull Daae og kollegaen valgte å avslutte forholdet, men Oljefondet var i tvil om bruddet var reelt og fortsatte undersøkelsene. Hun følte seg mistenkeliggjort og sendte en epost til sin leder.

– Vi informerte om dette i september. Så hvorfor i alle dager har de en prosess rundt oss? Det oppleves som forfølgelse og at ingen vil at jeg skal returnere til stillingen. Jeg er i ferd med å bli syk av dette, og håper du kan rydde opp.

Etter å ha fått endelig avklart at kjæresteforholdet var avsluttet, ombestemte Oljefondet seg og Bull Daae fikk gjeninntre i sin gamle stilling. Men da var skaden allerede skjedd, ifølge Daae. Etter hvert fikk hun vite at hr, compliance og ledelsen allerede høsten 2021 diskuterte at det kunne eskalere til en juridisk konflikt.

Forholdet til kolleger og ledere brøt sammen.

–Jeg følte at hr ikke gjorde jobben sin. De var ikke opptatt av å ivareta meg i den vanskelige situasjonen jeg sto i, sa Bull Daae.

Bull Daae ville at undersøkelsen om en mulige interessekonflikt skulle slettes fra personalmappen, noe Oljefondet avviste blankt.

– Jeg følte at jeg ble holdt under mistanke og var redd for at den skulle bli brukt mot meg senere. Denne rettssaken har vist hvordan en arbeidsgiver kan bruke dokumentasjon som ligger der mot deg, sa Bull Daae i retten.

Bull Daae ble etter hvert sykmeldt, og varslet hr-avdelingen om mobbing og det hun mente var en ukultur på arbeidsplassen. Det ble satt i gang en granskning av internrevisjonen med hjelp av et konsulentselskap. Bull Daae reagerte på at granskerne ikke hadde snakket med personer hun hadde spilt inn. Da hun leste et utkast til rapporten, ble hun på nytt fortvilet. Hun mente hun ikke hadde fått kontradiksjon og at en av ledere hadde operert «bak hennes rygg.»

Rapporten konkluderte med at Bull Daae ikke hadde opplevd et godt psykososialt arbeidsmiljø, men at det ikke var grunnlag for å iverksette tiltak.

– Omplassert mot sin vilje

Situasjonen bedret seg ikke. Bull Daae opplevde at enkelte menn ikke ville samarbeide med henne.

– Det var flere stygge episoder. En mannlig kollega sa; Du har vært borte i to år og er utdatert på hva som skjer i markedet, sa Bull Daae.

51-åringen stolte ikke lenger på lederen sin og ønsket heller ikke alenemøter med han.

– Motparten ønsker å fremstille deg som en vanskelig, hurpete kjerring. Er du det, spurte Knudtzon:

– Nei, jeg har hatt et godt forhold til mine kolleger og ledere i mange år, svarte Bull Daae.

– Det er lest opp en del eposter hvor du er krass i språket og bruker en del karakteristikker av andre. Det gjør motparten selvfølgelig et nummer av. Hvorfor er du så direkte, fikk hun også spørsmål av sin advokat.

– Etter så mange år i trading har jeg lært meg å være direkte. Det er ikke noen pusekatter du har med å gjøre. Det er ikke vondt ment. Dessuten har jeg vært under press i lang tid.

– Det har vært forsøk på rettsmegling. Hvorfor vil du ikke være mer fleksibel, spurte Knudtzon.

– Det har hele tiden handlet om å få meg ut. Jeg vil beholde jobben min og bidra som jeg har gjort i snart 20 år, sa Bull Daae i retten.

– Du klorer deg til en jobb der, spurte Knudtzon.

– Ja, du kan si det. Dessuten har jeg vært sykmeldt så lenge. Det er ikke så lett å få seg jobb når du har vært lenge borte og 51 år gammel.

– Du er blitt forsøkt latterliggjort i prosesskriv, i retten, i offentligheten. Ved å kjøre denne saken har du en stor fallhøyde økonomisk og karrieremessig. Hvorfor gjør du det likevel, ville hennes advokat vite.

– Jeg har jobbet i finans i 20 år som kvinne. Jeg er ikke den eneste som har opplevd at det ikke går på skinner. Jeg har tre flotte døtre som skal ut i yrkeslivet. Jeg tenkte: Du kan ikke til å se deg selv i speilet hvis du ikke gjør dette, sa Bull Daae.

Ikke fulgt opp

I retten fortalte Bull Daae at hun ikke ble fulgt opp mens hun var sykmeldt. Hun søkte seg også til flere stillinger som hun ikke fikk.

–Jeg følte at de mente jeg var et blitt et problem, sa Bull Daae.

Oljefondet bestemte seg for å omplassere Bull Daae mot hennes vilje for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø både for henne og andre involverte.

– Hvorfor kunne du ikke bare ta den stillingen for å få avstand til konflikten i en periode, spurte Knudtzon.

– Jeg opplevde situasjonen som usikker og uholdbar. Det var også en prosjektstilling, ikke en fast stilling. Dessuten fikk jeg dårligere lønn enn jeg hadde.

Norges Banks advokat Jan Fougner sier Oljefondet har brukt mer enn ett årsverk på å forsøke og hjelpe Bull Daae.

– Dette er en trist sak, sa han i sin innledning.

Oljefondets advokat Jan Fougner forlater retten i en pause under forhandlingene. I bakgrunnen Elisabeth Bull Daae i vitneboksen.

