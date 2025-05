Cecilia Flatum (i midten), ny toppsjef i Deloitte Norge, deltok på mangfoldsmøtet sammen med Ina T. Pettersen, direktør for «People & Purpose». – Det har selvfølgelig vært bekymringer om hva vi skal gjøre nå. Internkommunikasjon har vært at lovgivningen i USA gjelder i USA og at vi i Norge forholder oss til norsk lov, sier Flatum.

Foto: Rikke Løe Hovdal