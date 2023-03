Nav ventet et halvt år med å innrømme nye feil: – Har ikke lært noe som helst av skandalen Juseksperter er kritiske til at Nav først nå erkjenner nye EØS-feil. Etaten utelukker ikke at flere ytelser kan være feilvurdert.

3 min Publisert: 06.03.23 — 19.00 Oppdatert: 4 timer siden