Antall arbeidsledige som har fått jobb via bemanningsselskapene er nær halvert etter at regjeringen strammet inn reglene for innleie av midlertidig arbeidskraft. For Ole Tobias Herseth Johansen gikk det et år som innleid før han nå har fått fast sjåførjobb hos Norsk Gjenvinning.

Foto: Harald Berglihn