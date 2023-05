Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har studert sosialpsykologi og har aldri sett at en enkeltperson har påført omgivelsene så mye stress, sa Nicolai Tangen i retten om konflikten med Elisabeth Bull Daae.

I en stappfull rettssal 369 i Oslo tingrett forklarte oljefondssjefen hva han har gjort for å løse konflikten mellom Bull Daae og ledelsen i fondet.

– Vi ga henne et veldig sjenerøst tilbud. Det var så langt offentligheten kunne tåle at vi gikk, sa Tangen i retten.

Oljefondssjefen fortalte at han og Bull Daae hadde et personlig møte 8. mars i år for å finne en løsning på konflikten. Møtet fant sted på en konferanse hvor Bull Daae var invitert.

– Vi var enige om at dette kom til å bli dårlig for alle sammen. Vi tilbød henne to hele årslønner og et spesialprosjekt på ett år til en verdi av to millioner kroner for å redusere kostnader i fondet. I tillegg ville vi dekke alle hennes advokatkostnader og jeg tilbød meg å være hennes personlige rådgiver når hun skulle starte for seg selv, sa Tangen i retten.

– Det var det lengste vi kunne gå. Vi forvalter skattebetalernes penger. Dette tilbudet sa hun altså nei til, fortalte Tangen.

– Hun ville ha åtte millioner kroner og et større team, sa oljefondssjefen videre.

Tangen fortalte også at han i påskeferien i april forsøkte å komme til enighet med Bull Daae uten hell og at Oljefondet har tilbudt henne flere jobber.

– Vi har tilbudt henne mange jobber. Den jobben hun allerede hadde viste seg å være vanskelig å stå i, fordi hun nektet å møte sin sjef. Det tenker jeg er absurd. Det er som om jeg skulle nekte å møte min sjef, Ida Wolden Bache, sa Tangen.

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon reagerer sterkt på det Tangen sa i retten.

– At Tangen som øverste leder angriper en ansatt på den måten er oppsiktsvekkende. Arbeidsmiljøundersøkelser viser at det var flere på avdelingen som opplevde seg trakassert, sier Knudtzon til DN.

Forsvarte medarbeider

I over tre uker har offentligheten fått et sjeldent innsyn i en fullstendig fastlåst arbeidskonflikt i Oljefondet. Elisabeth Bull Daae er mangeårig leder i Oljefondet med doktorgrad i matematikk. Hun mener hun ble ulovlig omplassert mot sin vilje, bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone.

Oljefondet mener på sin side at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering eller kjønnsdiskriminering.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel («Head of trading analytics»). I retten har hun malt frem et røft arbeidsmiljø i deler av Oljefondet hvor kvinner må tåle mobbing, utfrysing og upassende slengbemerkninger.

Det avviste Tangen:

– Se på han der, da. Han kunne ikke gjort en flue fortred, sa Tangen og pekte på sin medarbeider Geir Øyvind Nygård som satt ved siden av Oljefondets advokater i Oslo tingrett. Nygård er en av personene Bull Daae mener hun er blitt dårlig behandlet av.

«Kleint» for Oljefondet

I bevismaterialet på over 2000 sider finnes det eposter som viser at Tangen var informert om håndteringen av konflikten på et tidlig tidspunkt. I en av epostene diskuterte ledelsen i Oljefondet mulighetene for at konflikten ville ende opp i retten. Korrespondansen foregikk høsten 2021, altså lenge før stevningen fra Bull Daae ble sendt.

– Hvorfor diskuterte dere mulighetene for at saken kunne ende som en rettslig konflikt på det tidspunktet, ville Knudtzon vite.

– Det siste jeg ville var at saken skulle ende i retten, men jeg ga full støtte til hr for hvordan de har håndtert saken, sa Tangen og roste sine hr-medarbeidere.

Tangen fortalte at han mente rettssaken ville bli klein for Oljefondet.

– Jeg tenkte at en sånn sak ville være negativ for Elisabeth og klein for oss. Hvorfor er det kleint for oss?, fortsatte Tangen:

– Jo, fordi Geir Øivind, direktør for markedsstrategier i Oljefondet, har ansvaret for 75 prosent av Oljefondet. Han har nå sittet her i fire uker istedenfor å være der ute og tjene penger. Derfor var det viktig for oss å finne en minnelig løsning.

Elisabeth Bull Daae sender et siste blikk mot oljefondssjef Nicolai Tangen umiddelbart etter at retten heves etter Tangens vitnemål (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Til slutt valgte Oljefondet å midlertidig omplassere Bull Daae for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø både for henne og andre involverte.

– Vi fant en jobb som vi mente var perfekt i avdelingen Risk. Det var også Bull Daae med på, helt til hun plutselig snudde. Vi har gått så langt som det er mulig. Vi har brukt over ett år for å hjelpe henne og det tenker jeg ikke er en overdrivelse, sa Tangen i retten.

– Det var en midlertidig stilling. Hvorfor kunne dere ikke gi henne en fast jobb? Du er jo oljefondssjef, ville advokat Knudtzon vite:



– Jeg har ikke makt til å bare plassere henne et sted. Vi jobber tross alt i offentlig sektor, svarte Tangen.

Tangen måtte svare på en rekke spørsmål om arbeidsmiljøet i deler av Oljefondet i sin vitneforklaring. I en intern arbeidsmiljøundersøkelse fra finansavdelingen Asset Strategies som Bull Daae var en del av, var det flere ting å ta tak i. Av totalt 100 ansatte svarte 12 prosent av respondentene i perioden 2020/2021 at de har opplevd trakassering. 17 prosent svarte at de har registrert mobbing og trakassering.

Tangen erkjente at arbeidsmiljøet på avdelingen til Bull Daae ikke har vært optimalt, men fortalte at ledelsen har gjort flere ting for å bedre situasjonen.

– Derfor satte vi i gang nye undersøkelser. I en kartlegging svarte flere at denne saken var en direkte årsak til det. Det er derfor vi sitter her, sa Tangen.

Han ble mer og mer rød i ansiktet av Knudtzons spørsmål.

– Vi sitter ikke her fordi dette er et generelt problem i aksjehandelsavdelingen, fortsatte Tangen.

– Så du mener at arbeidsmiljøet er dårlig på grunn av Bull Daae, spurte advokat Sigurd Knudtzon:

– Min klare oppfatning er at det er én årsak til konflikten. Dette har ikke bare utløst stress for Elisabeth, men for de andre på avdelingen. Den har påført mange mennesker en del kjipe ting, sa Tangen.

– Det er harde beskyldninger, fortsatte Knudtzon.

– Jeg forsøker å forsvare fondet mot beskyldninger. Det har kommet beskyldninger om at vi ikke har likelønn, om trakassering, svarte Tangen.

Kritikk mot ledelsen

Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon har i tingretten rettet knallhard kritikk mot ledelsen i Oljefondet for ikke å ta tak i arbeidsmiljøproblemene.

– Det sies at å lede en kunnskapsbedrift, er som å gjete villkatter. Det stilles store krav til å lede mennesker. Konflikten skyldes ukvalifisert ledelse, sa han.

Dette er saken Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae krever også at en undersøkelse om en mulig interessekonflikt skal slettes fra personalmappen hennes.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

– Den viktigste lederjobben er å ordne opp i situasjonen, når noe har gått galt eller er i ferd med å gå galt, fortsatte Knudtzon.

– Hvor har ledelsen vært i denne saken, ville Knudtzon vite.

– Vi har vært der hele tiden. Som jeg har sagt, har vi brukt over et årsverk. Det er en enorm ressursbruk, svarte Tangen tilbake.

Bull Daae mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Knudtzon har tidligere påpekt at personer som varsler om negative forhold i Oljefondet risikerer å betale en høy pris for det internt.

– Hvem tør varsle om vanskelige personalmessige saker i Nbim, når man registrerer hvordan Bull Daae er blitt behandlet av ledelsen?, sa Knudtzon i retten.

Mener seg kjønnsdiskriminert

Bull Daae mener også at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger. Derfor omfatter søksmålet mot Oljefondet og Norges Bank krav om likelønn ti år tilbake i tid.

Hun mener også kvinner er større lønns- og bonustapere i Oljefondet enn statistikken viser.

For å bevise forskjellsbehandlingen, har hun bedt om innsyn i lønn til 12 mannlige kolleger som hun mener utfører samme arbeid av lik verdi.

Sammenligner med Haaland

Tangen avviste alle anklager om lønnsdiskriminering, og mener det er gode objektive grunner til at flere mannlige kolleger får høyere lønn enn Bull Daae.

– Vi lønnsdiskriminerer ikke i Oljefondet. Vi betaler lik lønn for lik jobb, sa han.

Forklaringen er, ifølge Tangen, at Bull Daaes mannlige kolleger har helt andre typer stillinger.

– Lønningene i de to kategoriene er veldig forskjellige. Det må vi forholde oss til, sa Tangen.

Oljefondssjefen mente det var helt feil av Bull Daae å sammenligne seg med kolleger som «tar posisjoner» i markedet, det vil si være direkte ansvarlig for investeringer som innebærer risiko.

– Det er som om dommeren på en fotballkamp skal ha like godt betalt som Haaland fordi de begge løper rundt på gresset, sa Tangen.

Tangen la i retten vekt på at de som tar direkte investeringsbeslutninger jobber under et umenneskelig press og derfor fortjener høyere lønn:

– Grunnen til det er at det er en helt annen stressbyrde i jobben. Hvis du har en dårlig dag så sover du ikke. Det er veldig tøft. Det er derfor vi har ansatt en sportspsykolog som kan hjelpe til med stresshåndtering, sa han og la til:

– Dette vet jeg alt om. Jeg vet hvordan det er å ha vondt i magen hver dag i 18 måneder, sa han og viste til sine egne opplevelser under finanskrisen.

Når det gjelder Tangens vurderinger om likelønn i Oljefondet, mener Bull Daaes advokat at Tangen blander flere forhold.

– Tangen kan ikke har vært godt nok informert. Han blandet flere forhold sammen i sin vitneforklaring. Det dreier seg ikke om statistikk, det dreier seg om Bull Daae og 12 personer som hun sammenligner seg med. Flere av disse jobber ikke direkte med investeringer, sier Knudtzon til DN.

