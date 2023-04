Saken handler om: Mangeårig leder Elisabeth Bull Daae har saksøkt Oljefondet for ugyldig oppsigelse og kjønnsdiskriminering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett bygget Norges Banks advokat Jan Fougner et narrativ der det er mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae, som har bidratt til den fastlåste situasjonen. Han tegnet et bilde av en hårsår, krevende og konfliktskapende medarbeider som nekter å gi seg – til tross for arbeidsgivers mange forsøk på forsoning.

Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på over 16 millioner kroner.

51-åringen jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun opplever at hun er blitt omplassert mot sin vilje, og mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Oljefondet mener det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å overføre Bull Daae til en annen stilling som en konsekvens av arbeidskonflikten, og at hun ikke er lønnsdiskriminert på bakgrunn av kjønn.

Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae saksøker Oljefondet for usaklig oppsigelse. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Det er blitt en forferdelig kostbar konflikt for banken. Vi gjennomfører norgeshistoriens lengste arbeidsrettssak. Det er ganske utrolig at vi har havnet her, sa Fougner.

– Jeg beklager

Fougner påpekte mandag at Bull Daae også en gang tidligere har kommet på kant med sine kolleger og ledere.

Advokaten viste til en annen arbeidskonflikt som skjedde for 15 år siden da Knut Kjær var oljefondssjef. Han er innkalt som vitne i rettssaken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også da fremmet Bull Daae beskyldninger om diskriminering og trakassering fra en av sine tidligere ledere. Hun fremmet også korrupsjonsanklager mot denne lederen.

– Hun mente hun ble behandlet som en sekretær, sa Fougner.

Les også: Denne saken burde vært løst utenfor rettssalen

Ifølge Fougner var bakgrunnen for konflikten at Bull Daae følte seg forbigått i en ansettelse. Hun anklaget lederen for å ansette en bekjent og mente jobben ikke var lyst ut etter reglene. Etter hvert mente Bull Daae også at hun ble forsøkt presset ut av sin stilling. Hun hadde flere møter om arbeidsmiljøet og hennes arbeidssituasjon med daværende oljefondssjef Knut Kjær.

– Da Kjær ga henne en klem på et av møtene, opplevde hun det som upassende og klaget på det i etterkant via sin advokat, uttalte Fougner, som leste opp en beklagelse fra Kjær i retten:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg beklager at jeg ga henne en klem, det hadde kanskje vært riktigere å ta henne i hånden. Jeg var lei meg for den situasjonen hun opplevde å ha kommet i og følte omsorg for henne, skrev han.

Tre oljefondssjefer møttes for første gang. Kjær: – Jeg foreslår å kalle det generasjonsfondet August 2021: Under Arendalsuka møttes for første gang alle de tre forhenværende og nåværende oljefondssjefene: Knut Kjær, Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. 03:31 Publisert: 19.08.21 — 10:57

DN har prøvd å komme i kontakt med Kjær for en kommentar, uten å lykkes,

Ønsket ikke blomster

Fougner kom med flere eksempler på hvordan arbeidsmiljøet i Oljefondet var preget av uro og konflikt som følge av Elisabeth Bull Daaes oppførsel. Han mente Bull Daae har et sinne som kunne gå ut over ledere.

Norges Banks prosessfullmektig Jan Fougner kom med flere eksempler på hvordan arbeidsmiljøet i Oljefondet var preget av uro og konflikt som følge av Elisabeth Bull Daaes oppførsel. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– På et møte skjelte hun ut HR-sjefen og avbrøt de andre gang på gang, uttalte Fougner.

Ifølge Fougner møtte ikke Bull Daae opp på en avtale hvor partene prøvde å finne løsninger og ble etter hvert sykmeldt.

– HR-sjefen bestemte seg for å gi henne en oppmerksomhet på døren med et brev for å være konstruktiv. Hun var bekymret for henne og ville muntre henne opp, fortalte Fougner.

– Da HR-sjefen kom med blomsterbuketten fikk hun kastet dem etter seg, sa Fougner.

Han fortsatte:

– Elisabeth Bull Daae skrek at ingenting ble løst med blomster. Hun lurte på hvordan HR-sjefen våget å komme hjem til henne, når hun ikke hadde gjort noe for henne hele våren.

I sluttinnlegget fortalte Fougner at Bull Daae krevde unnskyldning fra lederen, Knut Kjær og HR-sjefen.

– Hun var opptatt av at ingen kvinner skulle bli behandlet på denne måten på arbeidsplassen, fortsatte Fougner.

Høsten 2008 ble det forhandlet om en sluttpakke, men så normaliserte arbeidsforholdet seg, ifølge Fougner. I 2009 fikk Bull Daae en ny stilling i fondet.

– Hun tok seg inn i siste øyeblikk. Arbeidsgiver var opptatt av å beholde henne, fortalte Fougner.

– Grovt overtramp

Knudtzon mener påstanden om at Bull Daae har kastet blomster er helt feil.

– Dette er tatt helt ut av sammenheng. At Fougner ruller opp en 15 år gammel sak av en helt annen karakter er et grovt overtramp, tordnet han.

Etter det DN erfarer, lå det også beskjed om en endringsoppsigelse i konvolutten til buketten. Det var dette som gjorde Bull Daae rasende:

– Bull Daae vil gi en redegjørelse om både blomsterhendelsen og den gamle saken i sin partsforklaring, sier Knudtzon til DN.

Kjæreste med teamleder

Bull Daae ristet flere ganger på hodet under innlegget til Fougner mandag og noterte på gule lapper som hun ga Knudtzon.

Kimen til den nå helt fastlåste konflikten er at Bull Daae i 2018 ble kjæreste med en annen teamleder i samme divisjon. Det var ikke noe hemmelighetskremmeri knyttet til forholdet. På et tidspunkt bodde de under samme tak og opplyste sine overordnede ledere om relasjonen.

Men etter hvert som forholdet utviklet seg var alle enige om at det ikke var helt gunstig at de jobbet sammen.

Dette er saken Mangeårig leder i Oljefondet, Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin egen arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ugyldig oppsigelse, med krav om erstatning og oppreisning på 16 millioner kroner.

Bull Daae jobber fortsatt i Oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige lederstilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel (Head of trading analytics).

Hun mener endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Bull Daae krever også at en undersøkelse om en mulig interessekonflikt skal slettes fra personalmappen hennes.

Bull Daae mener at hun har fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid av lik verdi, enn sine mannlige kolleger, og krever utbetaling av likelønn ti år tilbake i tid.

Oljefondet mener at endringene i Bull Daaes arbeidsoppgaver er innenfor styringsretten, og at det ikke har forekommet trakassering og kjønnsdiskriminering.

Bull Daae signaliserte at hun kunne tenke seg nye oppgaver internt. Hun takket ja til et 18 månedersvikariat som faglig rådgiver, men opplevde at den nye jobben manglet tilstrekkelig med faglige oppgaver. Hun tok kontakt med ledelsen for å få tilbake til sin tidligere stilling. Senere viste det seg at den vikarierende stillingen var avviklet som en del av en omorganisering etter at Nicolai Tangen tiltrådte som sjef, noe Bull Daae mener hun ikke ble informert om. Relasjonen til ledelsen ble mer og mer anstrengt.

– Bull Daae mente at den personen som vikarierte i hennes stilling ikke var kvalifisert for jobben. Etter hvert som konflikten tilspisset seg, ga hun uttrykk for at hun hadde blitt lurt og presset ut av sin nåværende stilling for å gi vikaren utviklingsmuligheter, uttalte Fougner og leste opp flere eposter mellom Daae og ledelsen i retten.

Undersøkte forholdet

Så gikk alt fra vondt til verre. Når Bull Daae skulle tilbake til den gamle jobben, begynte Oljefondet å undersøke om det var interessekonflikter inne i bildet på bakgrunn av forholdet til kollegaen. Dette mener Bull Daae at hverken hun eller partneren ble gjort kjent med. Hun reagerer på at de ikke fikk komme med tilsvar (kontradiksjon), og føler seg dypt krenket, forfulgt og urettferdig behandlet. Hun opplevde også at andre medarbeidere hadde mer innsikt i undersøkelsene enn henne og stilte spørsmål om hun virkelig skulle tilbake i stillingen, ifølge hennes advokat Sigurd Knudtzon.

Det avviste Fougner i retten:

– Banken har rett og plikt til å sørge for at det ikke foreligger mulige rollekonflikter internt. Dette var ingen «hemmelig etterforskning av hennes privatliv», slik Bull Daae hevder, men en legitim vurdering.

Bull Daae og kollegaen valgte å avslutte forholdet, men Oljefondet var i tvil om bruddet var reelt. Bull Daae følte seg mistenkeliggjort.

– De tenkte at nå var problemet løst. Men en relasjon er ikke en beslutning. Emosjonene vil jo være der. Motivasjonen for bruddet var å avslutte undersøkelsene av rollekonflikten slik at Bull Daae skulle få tilbake sin gamle jobb, sa Fougner.

Etter å ha fått endelig avklart at kjæresteforholdet var avsluttet, ombestemte Oljefondet seg og Bull Daae fikk gjeninntre i sin gamle stilling. Men da var skaden allerede skjedd, ifølge Daae.

Hun opplevde at medarbeidere hadde endret holdning til henne. Hun ble blant annet bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny økologisk lettmelk i kjøleskapet. Bull Daae nektet å gjøre disse oppgavene.

Hun varslet lederen om instruksene fra kollegene i en chat med emnefeltet «Gammel vane er vond og vende fra enkelte menn».

– Dette skal ingen av de andre yngre jentene få oppleve, skrev hun og ba sjefen «holde den ene av kollegene i ørene fordi han var en drittsekk.»

Hun varslet også øvrig ledelse og HR om forholdene.

– Dette er en oppgave som noen mener passer de med skjørt, skrev hun.

Fougner avviste i retten alle anklager om diskriminering:

– Banken kan ikke se at hun er blitt utsatt for kjønnsdiskriminerende handlinger. Kontoret ble pusset opp. Hun hadde ansvaret for endringen av fasilitetene, sa Fougner.

Han uttalte at en av de to mennene beklaget seg overfor Bull Daae og ba henne ut på lunsj for å rette opp situasjonen.

– Det er vanskelig å se at dette er en systematisk diskriminering av henne. Dette er de mest konkrete hendelsene hun knytter sine diskrimineringsanklager til, sa Fougner.

– Harde angrep på sjefen

Selv om hun fikk jobben tilbake til slutt, følte altså Bull Daae undersøkelsene som så krenkende at forholdet til kolleger og ledere brøt sammen.

– Det går til helvete. Det som er utrolig i denne saken er at alt dette skjer til tross for at hun får tilbake jobben, sa Fougner i retten.

Bull Daae ville at undersøkelsen om en mulige interessekonflikt skulle slettes fra personalmappen, noe Oljefondet avviste blankt.

Les også: Tangen og kvinnene

Ifølge Fougner gikk Bull Daae til harde angrep på sin nærmeste sjef som hun gjennom mange år hadde hatt et nært og støttende forhold til.

– Hun sier sjefen er en av mobberne, uttalte Fougner.

Bull Daae blir etter hvert sykmeldt:

– Utover våren og sommeren 2022 påsto Bull Daae at hun ble syk av å arbeide med sine nærmeste ledere, og hun ønsket heller ikke alenemøter med sin leder, fortsatte han.

Situasjonen bedret seg ikke. Oljefondet bestemte seg for å omplassere Bull Daae for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø både for henne og andre involverte.

– Til og med dialog om helt ordinære arbeidsoppgaver ble umulig. Bull Daae var mer opptatt av å få beklagelse og at interne dokumenter skulle slettes, sa Fougner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.