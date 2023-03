Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljefondssjef Nicolai Tangen hentet i fjor inn Anders Meland og Bjørn Mannsverk for å bygge opp prestasjonskulturen blant forvalterne.

Mens Meland kommer fra Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, har Mannsverk de siste par årene gjort seg kjent som mentaltrener i Bodø/Glimt. Begge har fortid i forsvaret, og overfor studentavisen K7 Bulletin er Tangen klar på hvorfor han har hentet dem til Oljefondet:

– Det høres kanskje litt kleint ut, men når du ser på såkalt grit – tæl – så er det litt mindre av det nå. Dels fordi at foreldrene drev og dullet mer med dere enn det våre foreldre gjorde med oss. Og så er det viktig på grunn av jobben vi gjør – det er en veldig stressende jobb.

K7 Bulletin er studentavisen på NHH, der Tangen sammen med Mannsverk i forrige uke holdt et foredrag for studentene. I artikkelen som ble publisert tirsdag sier Tangen om mental trening:

– Det er viktig fordi du må jobbe med robustheten din. Jeg tror det er kanskje viktigere enn noen gang, fordi deres generasjon er skjørere enn det vi var.

Vil gjøre det motsatte

Til DN har Tangen tidligere uttalt at endringsledelse er «så kørka at det er helt ufattelig». På spørsmål om Tangens rekruttering av de mentale trenerne skyldes at jobben er blitt så tøff at de ansatte trenger dem, svarer han:

– Ja, jeg tenker du blir bedre i jobben hvis du håndterer helsen bedre. De store pengene er der hvor det er mest problematisk å gå, sier han til studentavisen.

Oljefondssjefen kan foreløpig ikke si om forvalterne henter større avkastning etter at den mentale treningen kom på timeplanen:

– Det er å gjøre motsatt av alle andre som er det mest lønnsomme, og det er vanskelig å gjøre altså. Det er tøft for psyken din, sier han.