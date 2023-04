Artikkelen fortsetter under annonsen

Olivia i Hegdehaugsveien holdes stengt på ubestemt tid fra og med mandag denne uken. Det skriver restauranten på sine hjemmesider.

Det var Klassekampen som omtalte saken først.

Bakgrunnen for nedstengningen er en pågående konflikt mellom Olivia Hegdehaugsveien og Fellesforbundet, der fagbevegelsen har varslet sympatistreik.

Krangler om tariffavtale

Flertallet av de ansatte ved Olivia Hegdehaugsveien skal ifølge Fellesforbundet ha meldt seg inn i fagforeningen fordi de ønsker en tariffavtale. Så lenge ledelsen ikke inngår tariffavtale med Fellesforbundet, vil streiken fortsette, skriver fagforeningen.

Olivia i Hegdehaugsveien mener på sin side at flertallet av medarbeiderne ved restauranten vil ha Olivias «egen lokale tariffavtale», som ifølge restauranten er bedre tilpasset behovene til medarbeiderne og bedriften.

Tine-ansatte sympatiserer

En sympatistreik innebærer at fagorganiserte som ikke selv er omfattet av en konflikt, går ut i streik for å øke presset mot arbeidsgiverne i konflikten.

Tine er blant bedriftene som streiker i sympati. Av den grunn skal de fagorganiserte i Tine ikke lenger levere meieriprodukter til restauranten. I tillegg står Tine for distribusjonen av varer fra Hansa Borg, sympatistreiken innebærer dermed også at restauranten ikke vil få levert øl.