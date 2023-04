Artikkelen fortsetter under annonsen

Riksmekler Mats Ruland sier at han med all sannsynlighet vil anmelde brudd på taushetsplikten i meglingen i mellomoppgjøret.

– Lekkasjen vil få et etterspill. Vi kommer til å ha et møte med LO og NHO i etterkant, og vi vil med all sannsynlighet anmelde brudd på taushetsplikten, sier riksmegler Mats W. Ruland.

Streikens første døgn inneholdt anklager om løgn, lekkasjer og lovbrudd. Mandag ettermiddag møtte NHO og LO hverandre til et oppvaskmøte hos riksmegler Ruland, der lekkasjer fra meglingen var et viktig tema.

Ruland sier etter streiken er avblåst torsdag at det blir opp til politiet å avgjøre om de har grunnlag for å gå videre med saken.

– Det er veldig uvanlig at vi anmelder brudd på taushetsplikten. Vi har gjort det tidligere, men det er veldig sjeldent, sier Ruland.

Han sier at det har vært et spesielt vanskelig lønnsoppgjør.

– Det er vanskelige tider, og det har påvirket oppgjøret, sier han.

Torsdag ettermiddag ble det klart at det var enighet mellom LO og NHO, likevel skal partene møtes hos Riksmekleren angående lekkasjene.

Det er administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid klar for.

– Vi tror det er veldig viktig å ettergå denne typen lekkasje, dersom det har vært det. Og så får vi se an politietterforskningen, sier Almlid.

– Hadde det ikke vært lettere om ting var offentlig underveis?

– Det kan du si, men når loven er som den er så må man forholde seg til loven, og så får man heller ta initiativ til å endre loven, sier Almlid.

Informasjonssjef Trond Gram i LO sier til DN at de har full forståelse for at Riksmekleren velger å anmelde.

Informasjonssjef Trond Gram i LO sier til DN at de har full forståelse for at Riksmekleren velger å anmelde.

– En megling er en krevende situasjon og vi er avhengig av at det som blir sagt blir behandlet med fortrolighet. Da er det alvorlig at det kommer ut. Det kan skape en vanskelig situasjon og hindre bevegelse i meglingen og er særdeles uheldig, skriver han til DN.