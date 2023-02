Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens nordmenns kjøpekraft seiler akterut og Norges Bank jobber på høygir med å temme den galopperende prisveksten, kom mandag rapporten som skal gjøre partene i årets lønnsoppgjør så enige som mulig om det økonomiske bakteppet for forhandlingene.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ledes av samfunnsøkonom Geir Axelsen, og kommer med to rapporter hvert år. Dette er den første og foreløpige, med nøkkeltall og anslag for lønns- og prisutviklingen, som skal fungere som et springbrett inn mot lønnsforhandlingene.

Utvalget anslår at prisene på varer og tjenester vil stige med 4,8 prosent i 2023. Dette er mye mer enn i et normalår, men innebærer også at inflasjonen dempes betydelig fra dagens nivå på rundt syv prosent.

Inflasjonsanslaget er likevel høyt nok til å støtte opp om forventningene om at Norges Bank må trå til med både to og tre rentehevinger til, sier Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen.

Sjeføkonom tror på reallønnsvekst

Ifølge en ny undersøkelse som kom fredag, venter partene i arbeidslivet en lønnsvekst på 4,8 prosent i år – altså akkurat nok for å holde tritt med den anslåtte prisveksten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, tror nå at lønnsveksten blir «en del høyere» enn som så.

– Det er økte spenninger mellom grupper etter store forskjeller ved forrige lønnsoppgjør, så folk vil kreve reallønnsvekst, sier Olsen.

– Jeg tror det blir veldig krevende å få til en lønnsvekst på under fem prosent, sier sjeføkonomen etter å ha lest den nye rapporten.

TBU understreker at anslaget for inflasjon i år er usikkert.

– Usikkerheten for 2023 er spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen, skriver de.

Anslaget forutsetter også at ordningen med redusert elavgift gjelder i hele første kvartal, og at strømstøtten til husholdningene endres til å basere seg på spotpris time for time fra 1. september, slik regjeringen har varslet.

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen tror det blir vanskelig for arbeidsgivere å unngå fem prosent lønnsvekst, og dermed også en svak reallønnsoppgang dersom de nye inflasjonsanslagene inntreffer. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Disse fikk størst lønnsvekst i fjor

Utvalget venter at kjerneinflasjonen, som er totalinflasjonen justert for energivarer og avgiftsendringer, vil være på hele 5,1 prosent i år. Det er en oppgang fra 3,9 prosent i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

TBU beregner samtidig at nordmenn sett under ett fikk lønnsoppgang på 4,4 prosent i fjor. Det er ikke nok til å unngå svekket kjøpekraft, gitt galopperende priser på mat og andre varer. Etter skatt beregner utvalget en nedgang i reallønningene på én prosent.

Slik var lønnsveksten i 2022 for ulike yrkesgrupper, ifølge de ferske beregningene:

Arbeidstagere innen de største forhandlingsområdene (samlet): 4,1 prosent

Industribedrifter medlem av NHO: 4,0 prosent

Industriarbeidere: 3,5 prosent

Administrativt ansatte i industrien: 5,0 prosent

Virke-bedrifter innenfor varehandel: 3,7 prosent

Finanstjenester: 5,0 prosent

Helseforetakene: 4,5 prosent

Ansatte i staten: 4,4 prosent

Ansatte i kommunene: 3,7 prosent

«Viser det vi allerede vet»

Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, Unio, mener tallene underbygger at offentlige ansatte blir akterutseilt.

– For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut, samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3,7 prosent, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble fem prosent, er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget, sier hun.

Leder Trond Ellefsen i Delta, den største arbeidstagerorganisasjonen i YS, sier de nye TBU-tallene «viser det vi allerede vet»:

– Våre grupper må løftes i år, sier han.

Lønnsdannelsen i Norge bygger på frontfagsmodellen. Dette betyr at konkurranseutsatt næringsliv forhandler først, hvorpå oppgjøret gir føringer for lønnsveksten i forhandlingsområdene som følger etter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.