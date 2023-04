Streik tvinger Hydro til rådyr nedtrapping: Risikerer å bli «høyrisiko»-leverandør Hydro risikerer betydelige tap når kapasiteten ved to anlegg trappes ned. Fabrikksjefen frykter langtidsvirkningene etter at konsernet har sendt Force Majeure-varsel to ganger på ett år.

2 min Publisert: 18.04.23 — 14.19 Oppdatert: 21 timer siden