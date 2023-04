Artikkelen fortsetter under annonsen

– Folk er veldig kamplystne. Vi håpet på streik under forhandlingene i fjor, men endte som lønnstapere i det sentrale oppgjøret, sier Thomas Grøvslien.

Han er nestleder i klubben ved Odas lager i Lier, og står som streikevakt blant et sekstitalls ansatte ved inngangsdørene til et stort grått bygg.

Skyhøy inflasjon gjorde at mange yrkesgrupper opplevde reallønnsfall i 2022.

– Vi var klare for streik i år, og vi trenger det. Det er mange som sliter med økonomien hos oss, fortsetter han.

Søndag kveld sprakk nyheten om at det ble brudd i lønnsforhandlingene, og LO og YS tok fra mandag morgen ut rundt 25.000 ansatte i streik.

Nestleder Thomas Grøvslien i klubben informerer de ansatte om streiken. – Den streiken her er mye større enn Oda, sier han. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Dette etter omfattende forhandlinger, som før bruddet var mange timer på overtid. Grøvslien sier han er overrasket over utfallet.

– Jeg satt på LOs ungdomskonferanse i helgen, og der satt det masse LO-folk som sa «det blir ikke streik, det blir enighet.» Så jeg ble tatt litt på sengen.

Stoler blindt på LO

Før forhandlingene var LO klare på at de ønsket et oppgjør som ga økt kjøpekraft, samt et løft for lavtlønnede.

DN erfarer at LO sa nei til en ramme på 5,2 prosent i årets lønnsoppgjør. Sammenlignet med en ventet prisvekst på 4,9 prosent, betyr det 0,3 prosentpoeng utover dette i økt kjøpekraft. LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener NHO opererer med «lekepenger».

Riksmeklerens skisse er det bare partenes innerste kretser som får innsyn i, og denne ville LO-leder Peggy Hessen Følsvik heller ikke kommentere på spørsmål fra DN søndag kveld.

– Men det jeg kan si er at vi i løpet av forhandlingene aldri nådde et nivå eller fikk et tilbud som ville ha gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper LO-medlemmer. Det gjelder spesielt kvinnedominerte yrker og lavlønnsgrupper, sa Følsvik.

Streikende ansatte i Oda organisert i LO-forbundet Handel og kontor samlet seg i morgentimene foran lageret på Lierskogen utenfor Drammen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Grøvslien sier han «stoler blindt» på at LOs beslutning.

– Det at LO er villige til å gå til en så stor streik, viser at noe i denne avtalen ikke har vært godt nok. Noe har ikke vært spiselig. Det er første gang siden annen verdenskrig med streik i et mellomoppgjør, og det er nok en grunn til det, sier han.

– Hvorfor er det viktig å streike?

– Det er åpenbart. Direktørlønningene har steget utrolig mye, jeg regner med det gjelder Oda også, mens lavtlønnede får dårligere råd. Lavlønnstillegget er ekstremt viktig for oss.

– Rammer hardt

Normalt jobber rundt 350 mennesker i tilknytning til Odas lager i Lier, der oppgavene i hovedsak går i pakking av varer og distribusjon av disse. Rundt 150 er nå tatt ut i streik, mens det mandag morgen er 50 LO-organiserte ansatte som enda ikke er tatt ut i streik.

Etter at Odas lager i Lørenskog ble stengt for oppussing i fjor høst, er lageret i Lier det eneste som nå server Oslo-regionen.

– Jo færre ansatte på jobb, jo færre varer kan vi sende ut. Distribusjonen er justert kraftig ned, så det rammer hardt, sier Grøvslien.

De streikende ansatte ved Oda-lageret i Lier samlet seg i morgentimene mandag utenfor lageret. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Utfallet av lønnsoppgjøret opptar han likevel mer enn konsekvensene for Oda.

– Den streiken her er mye større enn Oda, og det er der vi har fokuset.

– Hvor lenge er dere innstilte på å streike?

– LO har sagt de har midlene til å holde streiken gående, og vi er innstilt på å streike så lenge det trengs. Vi er kamplystne og vil ikke gi oss for småtterier, sier Grøvslien.

Tor Erik Aag, norgessjef i Oda, forteller at alle som har bestilt varer vil få dem levert som normalt.

– Leveringskapasiteten kan være redusert i visse perioder i dagene som kommer, men vi gjør vårt for å bidra til at streiken ikke skal gå utover kundene våre, sier han.

– Retten til å være fagorganisert og muligheten til å gå ut i streik er en viktig del av norsk arbeidsliv. Det støtter Oda, og vi opplever at å ha en konstruktiv dialog med de fagorganiserte hos oss, fortsetter Aag.

Strategisk streikeuttak

Varer streiken til fredag denne uken, har LO og YS varslet at i underkant av 15.500 arbeidstagere skal tas ut i streik i tillegg.

De streikende er tatt ut på tvers av en rekke bransjer og bedrifter, med en lang liste av LOs medlemmer. Ringnes, Hansa, Coca-Cola, Orkla, Norsk Hydro og Aker Solutions er noen av bedriftene som er rammet av streiken.

Cristopher Beckham, leder i LO-forbundet Handel og Kontor, forteller at bedriftene er valgt med omhu.

– Det har vært en strategi for oss å ta ut ansatte i de bedriftene som har best lønnsevne, så har vi forsøkt å skåne bedriftene som har permittert ansatte, sier han til DN.

– Det er et strekk i laget mellom bedriftene, men det er ikke de med dårligst betalingsevne som skal bestemme lønnsnivået. Alle skulle ha reallønnsvekst i dette oppgjøret, legger han til.

– Definisjonen på økt kjøpekraft

LO-leder Følsvik uttalte søndag kveld at rammen på 5,2 prosents lønnsvekst bare ville gitt kjøpekraftsforbedring «dersom kronetillegget og lavlønnstillegget er stort nok».

– Hvis disse er for små, har store grupper blant LOs medlemmer ikke mulighet til å forhandle frem lokale tillegg som til sammen gir kjøpekraftsforbedring, sa hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var overfor DN klar på at jo, lønnsvekstrammen ville gitt bedret kjøpekraft:

NHO-sjef Ole Erik Almlid var overfor DN klar på at jo, lønnsvekstrammen ville gitt bedret kjøpekraft:

– Dette er veldig enkelt. Når teknisk beregningsutvalg sier at anslaget for prisvekst er 4,9 prosent og tilbudet på bordet er høyere enn det, så er det definisjonen på økt kjøpekraft, sa Almlid.