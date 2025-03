Tar over direktørstolen etter Harald Nikolaisen: – Sikker på at det er masse bra i Statsbygg

Tolldirektør Øystein Børmer (57) blir den nye toppsjefen for Statsbygg etter et år med ruskete medieomtale. – Jeg har lest avisene, sier Børmer, som vil jobbe for at «det som bør bli bedre, blir bedre».