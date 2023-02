Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag kommer avgjørelsen i Vestfold tingrett i saken der pokerspiller Aylar Lie (38) har begjært en forretningsmann i Vestfold konkurs.

At et privat lån på 195.000 kroner kan mer enn dobles på kun et halvannet år har vekket stor oppmerksomhet.

– Man kan si mye om meg, men jeg er ikke grådig eller en hjerteløs lånehai. Jeg vil akseptere at han kun innfrir det opprinnelige lånet, sier Lie nå til DN.

I tillegg vil Lie at mannen dekker de kostnader hun har hatt til advokat for å få tilbake pengene sine med 52.500 kroner. DN har sett eposten der tilbudet til mannen fremkommer.

Som DN skrev i helgen fikk forretningsmannen sommeren 2021 lånet fra Lie. På dette tidspunktet skal pandemien satt både ham og selskapet hans i en svært presset økonomisk situasjon. Samtidig hadde Lie selv en inntekt på 420.000 kroner og null i formue samme år.

– Noen ganger må man ta noen sjanser – og jeg gjør det hele tiden når jeg spiller poker. Jeg er vant til å satse store beløp, selv beløp som er utenfor andres komfortsone. I mitt yrke, enten når jeg spiller selv eller coacher andre, handler hvert eneste trekk om å ta kalkulert risiko. Det å låne ut 195.000 kroner til en jeg ikke kjenner var en sjanse jeg tok, sier Lie.

Tok et «bet»

Lie deltok, ifølge Global Poker Index, i 28 pokerturneringer i fjor, og rangeres for øyeblikket som Norges fjerde beste pokerspiller basert på poeng. Rangert etter kjente utbetalinger er hun nummer tre i landet. Likevel, da hun ga det private lånet utgjorde beløpet en relativt stor andel av hennes skattbare inntekt.

– Jeg har livnært meg som pokerspiller i utlandet siden 2016, og satt igjen med cirka en million i årlig inntekt i årene før pandemien brøt ut. Jeg er ikke sponset eller betalt av spillselskaper, som mange ønsker å tro, sier Lie.

Hun forklarer videre at reiserestriksjonene i 2020 og 2021 rammet henne og at hun mottok kompensasjon under korona.

– Men jeg frigjorde litt kapital da jeg solgte ungkarsredet mitt på Frogner i Oslo, sier hun.

I ettertid er hun klar på at å gi et privat lån «var et høyt spill med svært dårlige odds for meg, der jeg heller ikke hadde noen sikkerhet med reell verdi».

– Lånebetingelsene var det han selv som dikterte, og jeg har ikke vært mer kynisk enn å akseptere et tilbud jeg fikk som innebar høy risiko, gjentar hun overfor DN.

Forretningsmannen er blitt forelagt uttalelsene fra Lie, men sier han ikke vil kommentere saken ytterligere. Han gjentar at han aksepterte lånets betingelser, men holder fast ved at det ikke var han som foreslo dem. Onsdag ettermiddag bekrefter han til DN at han har mottatt et tilbud fra Lie, og han håper på å få avsluttet saken før rettsmøtet fredag.

– Som i sjakk er poker også et ferdighetsspill, men vi starter med ulikt utgangspunkt og møter situasjoner der vi er nødt til å sjanse for å vinne hele turneringen. Denne avgjørelsen kan samtidig ha store konsekvenser og koste meg hele turneringen. Noen ganger vinner jeg, andre ganger ikke.

– Å sammenligne risikoen i et lån og i et pokerspill kan være relevant, men er det ikke litt naivt å tro at lånemarkedet er et spill?

– Jeg mener ikke at lånemarkedet er et spill, men i mitt pokerhode var risikoen for å gi et slikt lån så høy at jeg til en viss grad så på dette som et «bet». Låntageren kom med et tilbud. Han foreslo betingelsene og laget den første låneavtalen selv. Nå vil jeg bare bli ferdig med saken og har tilbudt ham at han kun må tilbakebetale det opprinnelige lånebeløpet uten renter og gebyrer.

Et kreativt marked

Lie beskriver gråmarkedet for lån som svært kreativt, der lån kan gis raskt – om man er villig til å betale for det. Ifølge henne er det mange som driver med formidling og utlån, men hun vil ikke gå inn på hvem som formidlet forespørselen fra forretningsmannen sommeren 2021. Bare at det gikk via to bekjente, og at hun tilfeldigvis visste om forretningsmannens familie fra før. Derfor stolte hun også på ham.

– Om jeg har lært noe?! At jeg skal holde meg til pokerspillingen og aldri la meg blende igjen av slike tilbud, bryter Lie ut når DN intervjuer henne denne uken.

Høsten 2021 skrev DN at Lie hadde kjøpt en leilighet på Tjuvholmen i Oslo for 34 millioner kroner. Store deler av finansieringen kom fra Mybank, men en betydelig andel kom fra Mybanks styreleder Espen Auberts selskap Daimyo. Toppfinansieringen var gjort privat og omtalt som et gråmarkedslån.

Lånet fikk stor oppmerksomhet, blant annet fordi Finanstilsynet satte i gang undersøkelser i kjølvannet av DNs artikkel. Det skulle blant annet vise seg at resten av styret ikke var klar over at styrelederen hadde ytt lån privat til en kunde av banken.

Lie bekrefter nå at hun har fått litt innblikk i gråmarkedet, men mener fortsatt at hennes egne erfaringer med det private lånemarkedet er svært begrenset:

– Jeg driver ikke med utlån som sådan. Når venner har trengt penger, ja, men det er jo for å hjelpe til, men utlån er ikke noe jeg driver med. Totalt har jeg vært långiver ved tre anledninger der det har vært formalisert med låneavtaler, sier Lie

Hun sier at to av disse lånene ble gitt før hun selv fikk et lån av Aubert.

– Den første gangen jeg lånte ut penger gikk det bra, og lånet ble tilbakebetalt og alle var fornøyde. Fortsatt gjenstår det å se hvordan det går med de to andre lånene.

Gebyrer og forsinkelsesrenter

Selv om Lie selv ga et lån på forholdsvis beskjedne 195.000 kroner, vokste lånesummen raskt. Allerede da lånet ble overført, hadde det utestående beløpet rukket å bli 260.000 kroner. Lånet ble utbetalt i to omganger, og skulle opprinnelig vært tilbakebetalt i løpet av noen få uker.

Da saken var oppe i Vestfold tingrett tidligere i vinter, kom det frem at forsinkelsesgebyrer og ekstra påslag hadde ført til at forretningsmannen skyldte Lie 430.000 kroner. Lånet er med andre ord mer enn doblet på halvannet år, og det løper fortsatt renter på det. I retten uttalte forretningsmannen:

– Jeg har erkjent kravet, ja, det har jeg gjort.

Lie gjentar at det var låntageren som foreslo betingelsene, og at det var betingelsenes størrelse som gjorde at hun «slo til på tilbudet».

– Jeg gjorde i utgangspunktet ikke dette for å være snill. Han er en forretningsmann, og jeg trodde jeg forholdt meg til en profesjonell person. Når vi nå havner i retten skyldes det at han ikke har vist vilje eller evne til å nedkvittere på lånet.

Lie mener imidlertid at saken ikke kunne vært løst utenfor rettssalen.

– Jeg kan ikke forholde meg til ham. I halvannet år har han kun kommet med bortforklaringer og løfter som han ikke har holdt. Dagen før rettsmøtet tok han kontakt og oppga at han har fått tilsagn som gjør han i stand til å innfri 200.000 innen to til fire uker, og det ville jeg akseptert for å få løst saken utenfor rettssystemet dersom tilliten ikke allerede var brutt. Klok av erfaring ble han derfor oppfordret til å ta med dokumentasjon for tilsagn slik at de faktiske betalingsutsiktene kunne vurderes nærmere, i retten.

DN er blitt forelagt dokumentasjon som kan bekrefte Lies uttalelser.

