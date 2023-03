Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankman-Fried ble i desember pågrepet på Bahamas og utlevert til USA etter at kryptobørsen FTX kollapset.

Milliarder av kroner er fortsatt forsvunnet, og 31-åringen er siktet for omfattende svindel. Nå er siktelsen mot ham ytterligere utvidet.

Amerikansk påtalemyndighet anklager Bankman-Fried for å ha betalt 40 millioner dollar i bestikkelser til en eller flere kinesiske tjenestemenn, i et forsøk på å få tilgang til verdier som ble frosset av kinesiske myndigheter i 2021.