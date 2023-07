Artikkelen fortsetter under annonsen

EUs innovasjonsfond har besluttet å gi Vianode, som er eid av Elkem, Hydro og Altor, et tilskudd på 90 millioner euro, tilsvarende omtrent én milliard norske kroner.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Tilskuddet er en del av en tildeling på 3,6 milliarder euro til 41 større prosjekter, hvor totalt 239 søknader ble sendt inn.

– Støtten fra Eus innovasjonsfond viser Europakommisjonens tillit til Vianode som et fremtredende virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og drive teknologisk innovasjon gjennom et skalerbart og konkurransedyktig prosjekt, sier Hans Erik Vatne, fungerende administrerende direktør og COO i Vianode.

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EUs klimakvotesystem (EU ETS), som Norge deltar i. Enova har ansvar for Norges deltagelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

– Finansiell støtte fra myndighetene er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes med ansvarlig elektrifisering i Europa.