Styrelederen i en av Qatars største banker, Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, har lagt inn bud på samtlige aksjer i den britiske fotballklubben Manchester United, skriver Financial Times.

I uttalelsen sier Al Thani at budet vil bli finansiert uten å ta opp gjeld, via Sheikh Jassim's Nine Two Foundation. Det loves investeringer i blant annet klubbens treningsfasiliteter, lag og stadioner.

Det er foreløpig ingen opplysninger om hvilket beløp budet ligger på. Torsdag kveld skrev imidlertid Bloomberg at Qatar skal være villig til å legge inn et bud på 5 milliarder pund for den britiske fotballklubben.

Magasinet Forbes verdsatte Manchester United til om lag 3,7 milliarder pund i fjor vår, mens i markedet verdsettes klubben til fire milliarder dollar.

Fristen for å melde seg som budgiver på Manchester United går ut klokken 23.00 norsk tid fredag.

Seks til syv mrd. pund

Manchester United har siden 2005 vært kontrollert av den amerikanske Glazer-familien. De skal den gang ha betalt om lag 790 millioner pund, og har nå vært på jakt etter mellom seks og syv milliarder pund for å selge klubben. Imidlertid er det tvil om de amerikanske eierne kommer til å få så mye, ifølge The Athletic.

Det var i november i fjor at Glazer-familien kunngjorde at den vurderte et salg av klubben.

En nylig spørreundersøkelse gjennomført av The Athletic viste at flertallet av respondentene ønsker seg den britiske milliardæren Jim Ratcliffe som ny eier. Han skal være fan av klubben og har uttrykt et ønske om å ta over som eier. Torsdag svirret det også rykter om at Saudi-Arabia vil legge inn bud på klubben, ifølge The Telegraph.

Det er Raine Group som håndterer det mulige salget. Den amerikanske investeringsrådgiveren bisto også da amerikaneren Todd Boehly tok over Chelsea i fjor, fra oligarken Roman Abramovitsj. Boehly og hans konsortium skal ha betalt om lag 4,2 milliarder pund for London-klubben, som Abramovitsj måtte kvitte seg med som følge av sanksjonene mot russere etter invasjonen av Ukraina.

Omstridt bud

Dersom Qatar-budet lykkes vil det bety at nok en engelsk storklubb får omstridte eiere. Den andre Manchester-klubben ble som kjent tatt over av Abu Dhabi United Group i 2008, og har siden vært kontrollert av emiraten Sheikh Mansour. Klubben ble for to uker siden anklaget av Premier League for å ha brutt med finansielle spilleregler over en periode på ni sesonger.



Torsdag ble det også kjent at Uefa er blitt bedt om å blokkere en Qatar-ledet overtagelse av klubben, for å sikre integritet på tvers sine turneringer, ifølge The Athletic.

Qatar eier nemlig allerede den franske fotballklubben PSG via Qatar Sports Investments som har nære koblinger til landets statlige investeringsfond. Etter Uefas regelverk kan ikke to klubber som er kontrollert av samme enhet få delta samtidig i Champions League.

Qatar og tilknyttede aktører har de siste ti årene brukt flere milliarder dollar i forsøk på å bedre sitt globale image, og arrangerte nylig et omstridt verdensmesterskap i fotball. Qatar Sports Investments, et statskontrollert investeringsselskap, kjøpte også den franske hovedstadsklubben Paris Saint-Germain i 2011.

Enorm gjeldsbyrde

I løpet av Glazer-familiens 18 år lange eierskap har Manchester United dratt på seg en enorm gjeldsbyrde, og ved utgangen av regnskapsåret 2022, som var i fjor sommer, hadde klubben netto gjeld på rett over en halv milliard britiske pund.

Glazer-familien er blitt møtt med tiltagende kritikk for å likevel ta ut jevnlige utbytter fra selskapet. I gjennom regnskapsåret som ble avsluttet i juni i fjor tok eierne ut over 30 millioner pund i utbytte, fremgikk det av årsrapporten, gjengitt av The Athletic.

Manchester United har, tross de mye omtalte gjeldsproblemene, likevel ikke vært fremmed for å bruke store penger i overgangsmarkedet. Etter at Sir Alex Ferguson ga seg som United-manager i 2013, har det imidlertid vært lite å vise til for pengebruken.