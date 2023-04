Artikkelen fortsetter under annonsen

ABG Sundal Collier fikk inntekter på 426,3 millioner kroner i første kvartal, fremgår det av meglerhusets ferske kvartalsrapport onsdag morgen, ned fra 486,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte på 87,4 millioner kroner, mot 121,2 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en nedgang på over 30 prosent.

– Jeg snakker ofte om vår ambisjon om høyere topper og høyere bunnpunkter. Det siste kvartalet er en indikasjon på et høyere bunnpunkt, skriver ABG-sjef Jonas Ström i kvartalsrapporten.

ABG-aksjen falt rundt én prosent i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.

Viser til markedsuro

Konsernsjefen vier også plass til kollapsen i Silicon Valley Bank og den påfølgende markedsuroen i mars, som blant annet førte til UBS' oppkjøp av Credit Suisse.

For ABG betydde det økt aktivitet i annenhåndsmarkedet og i research-virksomheten av meglerhuset. Men på den andre siden ble transaksjoner i førstehåndsmarkedet enten utsatt eller satt på vent.

ABG Sundal Collier, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 426,3 486,9 -12,4% Driftsresultat (ebit) 88,2 131,9 -33,1% Resultat før skatt 87,4 121,2 -27,9%

– Selv om inntektene falt med 12 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor var dette fortsatt et ålreit kvartal gitt omstendighetene, skriver Ström videre.

Blant transaksjonene ABG gjennomførte i løpet av årets tre første måneder var børsnoteringen av Seacrest Petroleo og Himalaya Shipping.

Kontantbeholdningen i meglerhuset var ved utgangen av kvartalet på 799,4 millioner kroner, ned fra 832 millioner kroner ved utgangen av 2022. De samlede forpliktelsene, både kortsiktig, langsiktig og rentebærende, var på 5,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Kraftig nedgang i fjor

Utviklingen gjennom de tre første månedene i 2023 kommer etter et fjorår der fasit til slutt ble et inntektsfall på 40 prosent.

Meglerhusets inntekter kan i stor grad sies å være en refleksjon av aktiviteten i finansmarkedene, som i 2022 kom betydelig ned etter de to elleville årene 2020 og 2021.

– Hovedforskjellen er at kapitalkostnaden har økt. Når et selskap skal hente kapital, er det behov for at investeringsmuligheten blir enda tydeligere. Overfor investorer må det jobbes lenger fordi kapitalen ikke sitter like løst som under boomen i 2021 og på starten av 2022, sa Kristian B. Fyksen til DN etter at tallene for fjerde kvartal 2022 ble sluppet tidligere i år.

Han tok over etter Peter Straume i desember i fjor og fungerer nå som sjef for både Oslo-kontoret og som med-sjef for meglerhusets investment banking-virksomhet.

ABG Sundal Collier er verdsatt til tre milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har falt over 30 prosent siden toppen i fjor sommer.

