ABG Sundal Collier fikk inntekter på 379 millioner kroner i andre kvartal, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport fredag morgen. I andre kvartal i fjor endte inntektene på 406,3 millioner kroner.

Resultatet før skatt ble i årets andre kvartal på 51 millioner kroner, mot 99,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Nok en et kvartal er gått og fortellingen fremstår påfallende kjent. Makroindikatorer viser noen tegn til bedring, men markedet er påvirket av frykt for fortsatt høy inflasjon og en kommende resesjon, sier ABG-sjef Jonas Ström.

ABG Sundal Collier, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 804,9 893,2 -9,9% Driftsresultat (ebit) 144,2 237,4 -39,3% Resultat før skatt 138,3 220,3 -37,2%

Meglerhuset viser også til en svakere krone og høyere kostnader som bakgrunn for årets svake resultat.

– Gitt stemningen i markedet er det viktig at vi konsentrerer oss om det vi kan kontrollere. Det er viktigere enn noen sinne at vi har kontroll over alle situasjoner, og rådfører klientene våre i hvordan de skal skape og gripe fatt i de mulighetene som fortsatt kan dukke opp, sier Ström.

«Hangover»

Etter to elleville år i kapitalmarkedene i 2020 og 2021 ble det på slutten av fjoråret slått fast at festen definitivt er over.

Meglerhusets inntekter kan i stor grad sies å være en refleksjon av hvor løst pengene sitter hos investorer, banker og selskaper, og med energikriser, geopolitisk uro, høy inflasjon og stigende renter har mange knepet igjen lommeboken.

Da 2022 ble gjort opp tidligere i år var fasit et inntektsfall på 40 prosent, en trend som fortsatte i første kvartal i år. For årets tre første måneder falt resultatet før skatt med over 30 prosent til 87,4 millioner kroner av inntekter på 426,3 millioner kroner.